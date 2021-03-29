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慈母多敗兒！兄弟檔在家吸毒　媽竟持刀「擋家門」與警對峙30分鐘

▲桃園市警局平鎮分局員警今年1月持搜索票與拘票在中壢區拘提吳姓通緝犯，遭許姓女子反鎖家門阻擋提告。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲當事人不但不協助執法人員辦案，竟還持刀企圖阻止吸毒兒子遭逮。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者王佩翊／綜合報導

馬來西亞一對兄弟檔日前因在家中吸毒，遭到國家反毒機構逮捕，沒想到兩人的母親不但不配合緝毒人員，竟還持刀擋在門口，企圖阻擋執法人員，並與對方對峙了30分鐘。據悉，整個過程中，兩兄弟還試圖從屋頂脫逃，所幸最後執法人員仍然順利將兩人逮捕歸案。

根據《中國報》報導，馬來西亞霹靂州有一對兄弟檔，分別為18歲與20歲。根據當地反毒機構表示，兩人皆有吸毒前科，先前更曾在某一次逮捕行動中脫逃。霹靂州反毒機構27日展開肅毒行動，並抵達兩兄弟的家中，嘗試逮捕正在屋內吸毒的兩人，然而此時兩人的母親卻突然衝出，企圖阻止執法人員。

這名母親為了不讓執法人員帶走兩個兒子，竟拿出刀子擋在門口，不斷與對方對峙。執法人員最終耗費了30分鐘才成功說服這名母親，並順利進入家中。然而期間兩名涉毒的兒子竟還企圖從屋頂向外脫逃，所幸最後隨即被執法人員阻止，並逮捕歸案。

負責此次緝毒行動的霹靂州國家反毒機構副主任魯本表示，想要成功戒毒，家人們扮演的角色極其重要，如果家屬無法配合當局的緝毒行動，只會加劇親人的毒癮。此外，該團隊當天一共逮捕了36名涉毒嫌犯，其中有35人尿檢呈陽性，另一人則為毒品仲介。

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