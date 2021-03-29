蘇伊士航行規定多！20年船長揭「關鍵領航員」地位：沒他不能開船

▲長榮「長賜號」擱淺事件吸引全球關注。擁有近20年資歷的船長也向CNN揭露航行經驗。（圖／路透社）



記者吳美依／編譯

長榮貨輪「長賜號」擱淺邁入第7天，嚴重影響經貿交通，但據最新消息，船體已幾乎完全浮起。擁有近20年資歷的船長古普塔（Yash Gupta）向CNN透露，貨輪通過蘇伊士運河時，有著許多規定與「眉角」，唯有在專業領航員登船協助後才可啟程進入，必須與領航船保持相似速度，也不可以隨意「超船」。

古普塔說，無論從北或南進入運河，船長都必須等待至少一名領航員登船引導，才可啟程，但仍需完全負起安全通行的責任。他解釋，領航員由運河管理局派出，熟悉潮汐、水深與河道寬度，擁有當地地形與氣候環境的專業知識，在船上透過無線電聯絡協調，「基本上就是船長的助手」。

▲本次救援長賜號的拖船通常在狹窄河道發揮領航作用。（圖／達志影像／美聯社）



此外，運河管理局轄下也有空中交通管理機構，擁有更大型的雷達與導航設備，同時監測整體航行狀況。而拖船通常在較狹窄河段發揮領航功能。

古普塔說，船隻進入運河後，必須與前方護航船以相似速度航行，保持距離，唯有在河面較寬的幾個地點才被允許「超船」，一共必須花費12至16小時才能完全通過，「你不能突然開始加速，否則2艘船之間的距離會越來越近，最終就會發生碰撞」。

古普塔指出，現在的海上物流需求極高，人們生活中的一切物品幾乎都曾經歷國際船運過程，因此，建造貨輪時就會要求性能，必須盡可能在最短時間內加、減速，避免延誤。他說明，一艘貨輪從最高速度到完全停下來大約需要18英里（大約30公里）與14至16分鐘，每艘船艦的掌舵機制都不相同。

▲蘇伊士運河當局起初表示，長賜號因強風與沙塵暴導致的低能見度，偏離正常航向而擱淺；但之後指出，也可能是技術問題或人為因素釀禍。（圖／路透）



古普塔提到，由於貨櫃通常都堆疊得很高，因此航行時必須特別考量風力強度，「你們可以把它想像成一堵面對著風的堅固高牆」。他也強調，船隻是在水中航行，因此難以控制風力造成的影響，與在強風中開車的感受完全不同。

CNN指出，新冠疫情爆發以前，蘇伊士運河每天平均高達106艘貨輪或郵輪通行，擱淺事件並未經常發生，反而更讓人意外。古普塔認為，航海生活「不可預測但非常有趣」，永遠也不知道下一秒會發生什麼事，「原本水面平靜，船隻穩如磐石，隔天早上醒來就發現暴風雨將要來襲，海浪高達5、6公尺甚至8公尺」。

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