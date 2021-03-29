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1天14次龍捲風襲擊！2男開車被龍捲風捲走　1分鐘震撼影片曝光

記者李振慧／綜合報導

美國阿拉巴馬州近來遭到多起龍捲風襲擊，目前已造成至少5人身亡，網路上流傳一段影片，2名男子正要開車躲去避難時，竟然被捲進龍捲風中，可看到車身被強烈風雨劇烈搖晃，而強風還把四周落葉不斷往車上吹。

影片中可看到，龍捲風25日襲擊當地時，22歲男子維拉森諾(Cesar Villaseñor)與老闆一同在車上，正準備驅車前往對方位於佩勒姆(Pelham)的家中避難，沒想到開到半路也被捲進龍捲風中，他表示，「我們當時只剩幾百公尺就快到了，本來天氣還很正常，突然之間出現大風雨，所以我開始拍影片，周圍瞬間變成末日般的地獄景象」。

維拉森諾與老闆受困龍捲風中時，卡車被強風劇烈晃動，讓他當時十分害怕，「我真的很擔心卡車會被吹翻，人在車上也一直晃動地不停，完全無法控制雙手，我當時想，就這樣了吧，我可能會這樣死去」。

根據當局報告，阿拉巴馬州當日遭到14次龍捲風襲擊，密西西比州遭到1次。卡爾霍恩郡(Calhoun County)警長韋德(Matthew Wade)表示，龍捲風造成5人身亡，其中3名死者是來自同一個家庭，當局目前正在調查詳細的災害損失情況。

▼美國阿拉巴馬州25日遭多起龍捲風襲擊。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美國阿拉巴馬州25日遭多起龍捲風襲擊。（圖／達志影像／美聯社）

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