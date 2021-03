快訊／救援重大進展！　長賜號「接近擺正」轉向脫離岸邊

▲ 長榮貨輪長賜號船身明顯移動。(圖/翻攝自vesselfinder)

記者陳宛貞/綜合外電報導

長榮海運超大型貨櫃輪長賜號(Ever Given)擱淺蘇伊士運河,水道雙向交通受阻。根據船舶追蹤網站VesselFinder最新畫面,對比截至28日為止橫卡河道中央的照片,可見長賜號船頭已部分脫離河岸,船身角度明顯改變,已接近擺正,距離完全脫困更近一步。

荷蘭打撈公司Boskalis先前透露,當地29日凌晨4時至5時(台灣時間29日上午10時至11時)為緊張關鍵時刻,長賜號是否脫困就看船底下的泥沙,「但我認為,我們有50%的機會可以成功。」綜合外媒最新消息,長賜號現已成功上浮。

根據VesselFinder畫面,受困將近一週的長賜號如今接近與河岸平行。海事服務供應商Inchcape也宣布,長賜號已可漂浮,且處於安全狀態。蘇伊士運河管理局(SCA)目前則尚未發表任何官方聲明,證實長賜號浮起。

The #evergiven ship is almost parallel to the east bank of the #suezcanal. We can clearly see the bow, but it looks like still stuck on the sloping bank after bouys line pic.twitter.com/0ayDu6UlWW