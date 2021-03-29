警察之子性侵案再燒！受害女「38號樹洞」揭痛苦回憶：像溺水一樣

▲南投警察之子性侵案，受害的當事女學生投書雞排妹38號樹洞策展。（合成圖／記者林敬旻攝、翻攝IG）

記者莊智勝／台北報導

「雞排妹」鄭家純日前捲入翁立友性騷風波，為此成立策展「38號樹洞」，收集約150位遭性騷、性侵的受害者心聲；今（29日）PTT有網友爆掛，先前鬧得沸沸揚揚的「南投某高中警察之子性侵案」受害女學生也投書到38號樹洞，以看似平靜的文字，寫下此生最毛骨悚然的經歷，直言當下的感覺「就像是溺水一樣」。

雞排妹日前爆料主持尾牙時遭到台語歌手翁立友性騷，事後雙方分別召開記者會，但各說各話、整起案件成了羅生門；事後雞排妹親手策畫策展「38號樹洞」，從2月農曆年後開始收集，網羅約150封信件，內容記載了曾遭遇性騷、性侵受害者的心聲，盼能藉此讓社會風氣有所改變。雞排妹更直言，如果沒有做好心理準備就來看展，心裡可能會很難受，「原來我們沒聽過的故事，不代表不存在。」

在38號樹洞於27日免費開放民眾參觀後，其中一封信件受到網友矚目，去年南投某高中爆發一起長達2年的性侵案，警察之子涉嫌對班上女同學性侵，事後更拍下照片向同儕炫耀，但校方事後卻消極作為，甚至還一度讓受害女學生繼續與加害男同學同班上課，且加害者為南投某警察之子，疑似因此受到包庇，誇張案情曝光後立即引起輿論撻伐，PTT、巴哈姆特更有多名網友位此事件蓋樓發聲，巴哈姆特論壇日前也因此遭到南投縣府依《兒少法》開出6萬罰緩，讓此事件熱度再次延燒。

▲受害女學生投書全文。（圖／翻攝IG）

由於這起事件發生當下，受害者與加害者皆未成年，事發至今受害女學生從未發聲，此次藉由雞排妹「38號樹洞」策展，親自投書寫下驚悚的過往，坦言身為當事人，卻沒辦法在媒體面前表達自己的感受，「處處被南投的一些大人物打壓著，近期，家人已經和那位性侵我的人談好了和解金額，爸媽說事情就這樣過去了，這樣大家都好過，我連表達自己感受的機會都沒有。」

受害女學生表示，在事件發生後，自己一直被家人歧視著，並沒有受到更好的對待，甚至家裡還希望她不要讀大學，早早出去上班工作，「去台中也好、去北部也好，就是要離開南投。之前，我去了日月潭，那邊有個叫伊達邵碼頭的地方，看見底下的湖，心想要是能跳下去的話，一切就能解脫了吧？但我知道，我必須活著。」

「那時候，我被他帶去廁所……」，受害女學生回憶，當天該名男同學從同儕那拿到了一些「我的照片」，因此她感到相當恐懼，立刻請對方刪除，「但他卻在放學後帶我去廁所，把褲子脫下，那種感覺真的就像是溺水一樣，我那時只想要事情趕快結束，過我平靜的生活，但他卻拍更多照片，去跟同學炫耀，我不知道該怎麼辦，只能一直答應他的要求，直到這事件爆發為止。」

女學生說，雖然事情並沒有因為這樣而往好的地方發展，但現在自己還活著，看了雞排妹的徵稿啟事後有感而發，「我只想寫下我的近況，讓他記得有這件事情發生，他跑不掉，他得面對！」該張信件曝光後在IG上擴散，並經由網友轉發到PTT引起熱議；但也有網友質疑，該篇文章是否真為當事人投書。

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▼雞排妹策畫38號樹洞策展，直言「如果沒有做好心理準備就來看展，心裡可能會很難受。」（圖／記者林敬旻攝）