5歲兒尿褲子遭保母虐打慘死！爸媽監視器目睹「踹頭2分鐘」崩潰

According to court documents, video shows a babysitter kicking and punching a 5-year-old child. https://t.co/popza1H16Z — KTNV 13 Action News (@KTNV) March 25, 2021

記者李振慧／綜合報導

美國拉斯維加斯22歲保母寇特尼(Laurren J. Courtney)被監視器發現，因為5歲男童不小心尿褲子，就殘忍狂踹對方的頭、把人踢倒在地上，導致男童因顱骨骨折、腦出血等傷害重傷身亡，男童爸媽透過監視器畫面目睹犯案過程後，對她提告。

寇特尼3月11日擔任保母工作時，負責看顧5歲男童萊恩(Ryan Peralto)與7歲姊姊的她竟然殘忍施暴，後來因虐待兒童或疏忽造成兒童重大傷害罪被捕，不過本周開庭時，檢察官改以一級殺人罪起訴。

死者父親表示，7歲女兒通知他弟弟遭到虐待，他立即用手機觀看家中監視器畫面，看到兒子躺在沙發上一動也不動，寇特尼則正在拖地，打電話過去詢問，寇特尼說小孩吐血了，嚇得他趕緊查看之前的監控畫面，結果看到兒子慘遭虐打的情況，讓他相當崩潰。

寇特尼坦承，因為男童一天到晚尿褲子，她清理到崩潰才會失控動手。萊恩送醫診斷發現，除了頭部受到重傷，肝臟、脾臟和腸道也都受到嚴重損傷，送醫隔天便不幸身亡，法庭上秀出長達2分鐘的施虐影片，殘忍到令人不忍目睹，當局目前改以謀殺罪起訴，本案將於5月18日再次開庭。

▼爸媽透過監視器目睹兒子被施虐畫面。（圖／示意圖／CFP）

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