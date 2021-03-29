最新脫淺希望！29日迎「大潮」水位上升46公分　長賜號可望脫困

▲長榮貨輪「長賜號」（Ever Given）23日擱淺蘇伊士運河，至今尚未脫淺。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

長榮貨輪「長賜號」擱淺蘇伊士運河邁入第7天，導致國際航運阻塞，嚴重影響經貿交通。《紐約時報》等多家外媒引述專家預測說法報導，運河於當地時間29日將迎來一波異常強烈的「大潮」（spring tide/king tide），滿潮水位將上升高達18英吋（大約46公分），可望成為貨輪脫淺的大好機會。

英國皇家海軍退役中校夏普（Tom Sharpe）向《華爾街日報》表示，「高水位的意義在於，它將比（長賜號）擱淺時的水位更高，所以理論上是最好的（脫淺）機會。」全球海運商業資訊刊物《勞埃德船舶日報》執行主編輯米德（Richard Meade）也向《彭博社》表示，「那裡的水位會顯著上升」。

另據《路透社》報導，物流軟體系統公司Transporeon的舍佩勒（Clemens Schapeler）認為，長賜號最可能在28或29日脫淺，「但最糟糕的情況，也就是擱淺數周也非常有可能發生」。各方專家對於「貨輪錯過29日大潮後是否更難脫困」出現不同看法，意見分歧。

救援團隊持續進行拖行和疏浚工作，但長賜號目前僅稍微移動，距離重新浮起來仍有很大一段距離。蘇伊士運河管理局（SCA）主席拉比（Osama Rabie）於27日表示，若貨輪近日無法脫困，團隊將開始卸除部分貨櫃，減輕重量，但此工作可能必須耗時數周。

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