長賜號「船頭受損」海水湧入2隔艙！　管理商：已出動抽水機搶救

▲長賜號船頭部分受損。（圖／路透）



記者張方瑀／編譯

長榮海運貨櫃輪「長賜號」（Ever Given）有望在當地時間29日凌晨4時至5時（台灣時間29日上午10時至11時）脫淺。不過，長賜輪技術管理業者指出，因為擱淺時的撞擊，長賜號的船頭出現破損，海水淹入兩個隔艙，目前正出動大功率抽水機將水排出。

根據《彭博》報導，長賜輪技術管理業者「貝仕船舶管理公司」（Bernhard Schulte Shipmanagement）發言人28日指出，長賜號船頭在擱淺時受損，海水不斷湧入其中兩個隔艙，目前已出動大功率抽水機將水排出，讓船身繼續保持平衡；目前長賜號狀況穩定，將待脫淺後再評估是否能自行航離運河。

▲長賜號貨輪在蘇伊士運河擱淺。（圖／路透）



荷蘭打撈公司Boskalis執行長伯爾道斯基（Peter Berdowski）表示，當地29日凌晨4時至5時就是緊張關鍵時刻，長賜號是否脫困取決於船底下的泥沙，「但我認為，我們有50%的機會可以成功」。

The Suez Canal Authority released footage on Sunday showing workers fighting to free the #EverGiven by removing part of the canal's bank.



“The coming 24 hours will be crucial,” said Peter Berdowski of Boskalis, which is part of the salvage effort https://t.co/keZiFiLQwU pic.twitter.com/11E82t2YeK — Bloomberg Quicktake (@Quicktake) March 28, 2021

救援小組已成功清出2.7萬立方公尺的淤泥，只不過目前塞在運河兩側的船隻數量已達450艘，這條涵蓋全球12％貿易量的運河中斷至今，對已經遭受疫情打擊的國際供應鏈，造成另一個龐大壓力。

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