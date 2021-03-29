美國史上最「短命」總統！就職後「睡一覺醒來就卸任」僅當1天

▲美國至今已有46任總統。（圖／路透）



實習記者周依儒／綜合報導

美國自1789年4月首任總統喬治·華盛頓上任以來，已經產生46任總統，在這46位總統中有人連任4屆總統，在位長達12年，也有人命運多舛慘遭暗殺，更有任期僅短短一天的總統，「睡一覺起來總統大位就沒了！」只當了一天的代理總統。

1849年3月4日中午時，美國第11任總統詹姆斯·諾克斯·波爾克（James Knox Polk）完成總統任期準備卸任時，按《憲法》規定理應由第12任總統扎卡里·泰勒（Zachary Taylor）於同日交接就職，但身為虔誠基督徒的泰勒卻表示3月4日當天是禮拜天，堅持要前往教堂做禮拜，因此拒絕在當天就職。

但由於波爾克在4日當天已經卸任，還明確表示自己「卸任後免費加班的工作一秒都不想幹！」而泰勒的副總統米勒德·菲爾莫爾（Millard Fillmore）也尚未上任，白宮面臨無主的狀況，因此只好按照美國的《總統繼承法案》，由時任美國參議院臨時議長的戴維·賴斯·艾奇遜（David Rice Atchison）擔任代理總統，但任期卻只有短短一天！

▲大衛•賴斯•艾奇遜是美國任期最短的總統。（圖／翻攝自維基百科）



據了解，3月4日當天是禮拜天，幾乎全國休息，因此白宮、美國也沒有什麼大事要處理，因此艾奇遜在早上時抵達白宮，但又不想乾坐在辦公室，於是乾脆直接在下午就直接回家睡覺，甚至還一路睡到隔天中午，直到隔日泰勒宣誓就職時他才卸任，結束短短一天的總統任期，並回到參議院繼續擔任參議院臨時議長直到1855年。

有趣的是，艾奇遜在卸任第2天時接受媒體訪問「上任心情」和「當天處理了哪些事情」？艾奇遜卻僅回答，「國會工作好累，我好不容易把握到24小時可以休息，全部都拿來睡覺！」而艾奇遜也在1886年逝世，美國人同樣展現一貫的幽默行事風格，在他的墓碑上刻上「任職一天美國總統」，十分幽默。

▲艾奇遜的墓碑上還寫下「一日美國總統」。（圖／翻攝自維基百科）