16歲少女中樂透7000萬！18年後花光獎金...超慘現況曝

▲卡莉16歲時就中了7000萬大獎，成為當時最年輕的樂透得主。（示意圖／達志影像）

實習記者周依儒／綜合報導

英國樂透得主卡莉（Callie Rogers）在2003年時就幸運中了180萬英鎊（約新台幣7092萬）的獎金，當年她年紀僅16歲，也是當時全英國最年輕的樂透得主。不過卡莉在2020年卻傳出吸毒、出車禍肇事逃逸等負面新聞，更在近日為相關事件受審時，被揭發獎金已全數用光，現在靠著救濟金生活，令人唏噓。

根據《每日郵報》報導，卡莉16歲時還在超商當時薪僅3.6英鎊（約新台幣140元）的工讀生，有一天卻走運中了180萬英鎊（約新台幣7092萬）的大樂透，一夜之間成為大富翁的她肆意揮霍，先是替自己、父母、祖父母買了房子，又瘋狂開趴、購物、出國渡假、做隆乳手術，甚至還分給男友11.8萬英鎊（約新台幣464萬），最後也在紙醉金迷的生活中染上毒癮，花了25萬英鎊（約新台幣985萬）買古柯鹼。

▲紙醉金迷的生活讓獎金很快就花完了。（圖／取自免費圖庫pixabay）

除了自己揮霍無度的生活外，卡莉還被朋友騙錢，因此到了2013年時存款僅剩2000英鎊（約新台幣78900元），同時還得獨自扶養3個小孩，初期因不習慣貧困生活，數度自殺被家人救回，後來才開始漸漸習慣平凡的生活。不過，卡莉在去年底和男友開車不慎撞上籬笆，卻立即開走肇事逃逸，警方透過監視器畫面逮捕兩人後，卡莉還不願配合、拒絕酒測，最後遭到警方用胡椒水制伏，更在接受毒品檢測時驗出古柯鹼。

卡莉也在本月25日開庭，除了被法官揭露獎金全數花光、現在靠統一福利救濟金（Universal Credit）生活的現狀外，她也在當庭承認不願配合警方執法，被處配戴電子腳鐐11週、限制夜間出門及吊扣駕照22個月外，還得繳交200英鎊的罰款、100英鎊的警方賠償金，生活極為困頓。