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公車停下禮讓…女學生下秒遭高速撞飛「1死1重傷」　驚悚影片曝！

▲▼公車禮讓　女學生下秒遭轎車撞飛。（圖／翻攝自izvestia）

▲女學生過馬路遭轎車撞飛。（圖／翻攝自izvestia） 

記者張方瑀／編譯

行人就算依照規定走在斑馬線上，仍須隨時注意左右來車，避免發生憾事。俄羅斯列寧格勒州27日就發生一起悲劇，當時一對年僅16、17歲的女學生準備走斑馬線過馬路，當時一輛外側車道的公車聽下讓她們先通行，沒想到下秒一輛高速行駛的紅色轎車，竟直接將女學生撞飛，造成一死一重傷的慘劇。

根據《izvestia》報導，列寧格勒州托斯諾市（Tosno）兩名年僅16、17歲的女學生27日站在一處斑馬線旁準備過馬路，不過該路段並無任何交通號誌，所以當時一輛開在外側車道的公車停下禮讓，女學生還向司機點頭示意，一邊說話一邊迅速大步往前走。

沒想到下一秒，內側車道一輛高速行駛的紅色轎車立刻將兩名女學生撞飛；從公車的行車紀錄器畫面可以看到，兩名學生快走到馬路中央時，轎車就衝出將兩人撞飛，其中一人還在空中轉了好幾圈才落地。

報導指出，其中16歲的學生傷勢嚴重，來不及送到醫院就在救護車上死亡；另一名17歲學生仍重傷在加護病房觀察。據了解，肇事駕駛是一名29歲女性，先前從未有過前科，目前依違反交通規則和過失致死罪送辦。

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