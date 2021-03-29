船頭下方「驚現巨石」！長賜號脫困難度再提升　卸貨櫃得多等數週

▲ SCA公布救援現場照片，長賜號船頭仍未脫困。（圖／蘇伊士運河管理局臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

長榮海運超大型貨櫃輪長賜號（Ever Given）23日擱淺蘇伊士運河，救援邁入第7天，儘管專業團隊強力清淤與疏濬，努力使其重新浮起，至今仍未有重大進展。消息人士透露，在船艏下方發現巨大岩石，增添脫淺難度。若出動起重機卸貨，作業時間恐怕拉長數週。

蘇伊士運河管理局（SCA）聲明表示，已出動怪手移除運河部分堤岸，並擴大船頭附近的疏濬工作，深度達到18公尺。截至當地時間28日，救援團隊已經挖除至少2.7萬立方公尺的泥沙。但SCA的2名消息人士向《路透社》指出，他們在船頭附近發現大量岩石，使作業更加複雜。

當局先前指出，希望利用當地時間28日及29日的漲潮，使長賜號脫困，但官方目前尚未說明拖船救援的時間與結果。長賜號技術管理業者「貝仕船舶管理公司」（BSM）則表示，荷蘭專業拖船已於28日抵達，將參與協助長賜號浮起。

SCA主席拉比（Osama Rabie）28日向埃及《Extra News》透露，總統塞西（AbdelFattah al-Sisi）已經下令，隨時準備卸下長賜號上18300個貨櫃中部份貨物。但專家向BBC指出，卸下貨櫃需要專業設備，包括一台可伸展超過60公尺的起重機，可能耗費數週時間。

拉比27日提到，長賜號卡在原地越久，必須卸下貨櫃的可能性就越大，但這會是個耗時且艱苦的過程，希望不須走到這一步。SCA消息人士則表示，救援團隊致力於在新的一週以前利用潮汐浮起船隻，因此在當地29日以前不會採取任何減輕船體負重的措施。

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