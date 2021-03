挖泥漿即可！怪手司機曝接「救援任務」第一時間　苦笑：到了才知被騙

▲長榮海運超大貨櫃輪長賜號(Ever Given)23日在蘇伊士運河擱淺。(圖/達志影像/美聯社)

記者王佩翊/編譯

長榮貨輪長賜號(Ever Given)23日通過蘇伊士運河時不慎擱淺,導致雙向交通嚴重阻塞,根據彭博統計,目前已有400多艘貨輪卡在附近海域等待事故排除。然而在事發第一時間接獲指派前往現場進行救援作業的怪手也意外成為全球注目的焦點,如今怪手司機開設推特帳號並自爆,其實最一開始老闆只告訴他,「從船下挖走一些泥漿即可」,怎知實際到現場才驚覺自己根本被騙了,甚至成為全世界眼中的「最孤獨怪手」。

I got first call from my boss last Tuesday.

"Just need to move some mud from under a boat, that's it" - he said.

And now I have severe trust issues.#SuezBLOCKED #SuezCrisis #Suez #Evergreenship #Evergiven — Guy With The Digger At Suez Canal (@SuezDiggerGuy) March 28, 2021

第一時間被指派前往蘇伊士運河協助長賜號脫困救援作業的怪手司機日前因為一張照片爆紅,只見照片中的渺小怪手對上長400公尺、寬59公尺的長賜號,尺寸懸殊,宛如網友在生活中遇到的難題,因此瞬間引發共鳴。如今這名司機更是趁勢在推特開設名為「在蘇伊士運河開怪手的那個小子(Guy With The Digger At Suez Canal)」的帳號,並趁著空檔發布最新救援進度,現在已經吸引5.4萬人追蹤,無疑是全球最紅的怪手司機。

▲長榮貨輪長賜號擱淺,蘇伊士運河管理局公布救援現場照片。(圖/蘇伊士運河管理局臉書)



他日前也在推特上自爆,其實當初第一時間接到老闆的命令時,老闆僅告訴他,「你只需要把一些船下的淤泥挖起來就好」,然而等他抵達現場後,才發現事情根本沒有這麼簡單。他更寫道,「我遇到了嚴重的信任問題。」直言自己被老闆給騙了。

28th March 2021 in 90 seconds. Mashhour is the cutter suction dredger. You'll also see black tugboats close to the ship. And I've got my mates with their own diggers. We are much like power rangers now.



: Suez Canal Authority#SuezCrisis #SuezBLOCKED #Suez #Evergreenship pic.twitter.com/wHrKquuRc0 — Guy With The Digger At Suez Canal (@SuezDiggerGuy) March 28, 2021

