每小時虧114億元恐由「日本船東」埋單！　日網怒：拒買台灣鳳梨

▲荷蘭打撈公司派出至少10艘拖船協助長賜號脫困作業。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

長榮貨輪長賜號（Ever Given）塞住蘇伊士運河引發全球關注，根據《勞氏日報》計算，長賜輪卡住航路每多1個小時全球貨運就多增加4億美元（114.5億元新台幣）的損失。日本船東正榮汽船第一時間發表聲明稱所有賠償都將由日方負責，但卻意外引發部分日本網友不滿，更揚言抵制「台灣鳳梨」。不過也有冷靜的日本網友分析合約內容稱，長榮海運本就不需負起賠償責任，替台灣「打抱不平」。

長賜號23日下午發生擱淺意外，導致連接歐亞大陸的交通樞紐「蘇伊士運河」雙向交通嚴重阻塞，三百多艘貨輪就這樣卡在那裡動彈不得，慘遭網友戲稱是「大排長榮」。然而根據海事權威報刊《勞氏日報》（Lloyd’s List）計算，蘇伊士運河佔全球貨櫃交通量的26％，東西向每日貨運價值高達96億美元，因此長賜輪卡住航路，每多1個小時全球貨運就多增加4億美元（114.5億元新台幣）的損失。

▲長榮貨輪「長賜號」（Ever Given）擱淺於蘇伊士運河。（圖／路透）



根據德國保險公司安聯集團發布的報告顯示，此次擱淺意外恐將造成全球貿易每週損失至少60至100億美元（約新台幣1715億至2859億元）。除了蘇伊士運河管理局外，被卡在運河兩端的貨輪業者也將提出索賠，然而面臨巨大的經濟損失，到底該由誰來賠償也成為各界注目的焦點。

長賜號的日本船東公司「正榮汽船」日前召開記者會稱，相關責任與賠償金將由日方負責，不過相關消息傳出後，卻引發部分日本網友不滿，質疑為何長榮海運不要負責，根本就是在「逃避責任」，更揚言要「拒買台灣鳳梨」，但相關言論隨即被另一派日本網友反駁。

支持台灣的日本網友分析雙方新聞稿內容並稱，根據長榮與正榮簽訂的合約，長榮海運的確不需要負起責任，且發生相關事故本來就是要由船東負起賠償責任。日本網友更表示，「說這麼多有什麼用，看合約怎麼簽最準啊。」也有網友擔憂，此次事故恐會破壞「台日友好」的關係，希望政府可以出面進行協商。

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