長賜號進運河路徑公開！　「岸壁效應、強風狂吹」左偏後斜插右岸

記者張靖榕/綜合外電報導

長榮貨輪長賜號(Ever Given)23日堵塞蘇伊士運河,管理當局至今無法提供明確時間表,中間更幾度傳出可能卸下輪上貨櫃,儘管有消息人士樂觀估計未來24到48小時內能讓大船重新浮起,但綜合消息不見得樂觀。此次事件引人注目,也有不少航海迷開始回溯長賜號「出船禍」前的行徑軌跡,《彭博社》記者也進一步報導當時情況。

▲長賜號擱淺蘇伊士運河上。(圖/達志影像/美聯社)

專門更新長賜號堵住蘇伊士運河消息的YouTube頻道28日上傳一部影片,描繪出長賜號自運河南邊進入後的行徑軌跡,並指出在第一個彎道時,船隻前進的方向似乎開始失控,而且由於岸壁效應和南面大風的影響,將船隻推往了運河左側,相當靠近岸邊。

影片指出,過彎之後長賜號開始出現船艏搖擺不定的情況,船身幾度逼近岸邊,隨後在一次傾往左側的航行後,一陣強風讓長賜號終於失控向右,導致船艏斜插入岸邊擱淺。

WHAT WENT WRONG at the Suez Canal? While the Ever Given sailed, another vessel decided the wind was too strong. And 2 big container ships immediately ahead used escort tugboats, while she didn’t | #SuezBlocked https://t.co/fzzTJ8soNc Animation by @fleetmon pic.twitter.com/4H9v7CPL83