假警察攔名車妹謊稱超速「罰20萬或肉償」　她痛訴：世界再也不安全

▲娜拉被假扮警察的凱許攔下。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者張靖榕／編譯

英國一名28歲男子裝扮成警察，在道路上攔下女性駕駛後，謊稱對方超速需罰5000元英鎊（約新台幣19萬7000元），還需要上法庭，但他又「好心地」提供另一項選擇 ─ 若女子與他性交就可減免罰款。法官判處該名變態2年8個月徒刑，並下禁制令要他5年內都不准與受害者有任何聯繫。

根據英國《太陽報》報導，28歲男子名為凱許（Jimmy Cash），他企圖假扮警察在路上鎖定對象後，將對方攔下並在路邊謊稱女駕駛超速，威脅性交抵錢，否則必須繳納5000元英鎊，還得上法院。

不過儘管凱許擺出警察架式、口吻熟練，仍被受害者識破。報導指出娜拉（化名）所駕駛的是一輛奢華名車；她在庭上指出當時路上一輛奧迪（Audi）「不知道從哪冒出來」，並在後頭閃燈示意她靠路邊停，等到停妥後凱許便穿著全黑的警服下車朝她走來。

凱許先是問她知不知道自己超速，接著謊稱罰金高達5000元英鎊，並必須在法官面前說明，「但我今天就對妳好一點」。凱許繼續謊稱自己是一名緝毒小組成員，當天會出現只是為了「幫警察弟兄一個忙」，而他告訴娜拉現在有2個選擇，一個是花大錢然後上法院，還會被吊銷駕照，一則是和他發生性行為。

娜拉在庭上回憶，到此時她才明白凱許根本不是警察，在那之前凱許模仿警察的口吻維妙維肖，而且神情相當有自信，很容易讓人相信他就是所說的那個身分。

此時凱許已經坐到娜拉車上，娜拉很害怕自己會被性侵害後再被殺害，在聽完2個選擇後，她堅持告訴凱許，她寧願付錢上法院也不要靠肉體償還。於是娜拉載著凱許到領錢的地方，假裝下車領錢但實際上趕緊跑到附近咖啡廳求援，才讓凱許落網。