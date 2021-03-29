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45歲才開始學存股！　他把握幾「原則」三年半滾出千萬資產

▲儲蓄，理財，存錢，記帳，消費，財務，股市，投資，金錢。（圖／pixabay）

▲透過理財達到自己的理想生活。（圖／pixabay）

文／謝士英

當年，在辦公室許下宏願，在50歲前擁有股票資產1,000萬元。其實那時自己也沒有十足的把握能如期達成願望。能做的是，不亂花錢，保持儲蓄的紀律，謹守巴菲特的投資原則，盡量用合理的價錢買進好公司的股票。

等每年暑假配息旺季領到股利後，再將這些被動收入換成股票，讓時間來產生複利效果。不過，在那當下還真的不知複利的效果有多大，只是用自己來驗證理論到底是否能反映到現實上。

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初步驗證的結果令人激動，五年的目標，約三年半就提前達標。2001年暑假，投入220萬元，到2004年12月已經讓我升格為千萬人士，股票市值是 1,004萬元。

多年後，在金融風暴時悟出的感想是，股票的市值其實是一直在上上下下變動。以投資公司為前提的存股人不要太在意市值，而是要關注公司的營運以及未來的景氣。公司未來獲利會成長，我們自然跟著水漲船高。

話說回來，能夠提前達標仍是一種激勵，代表使用的方法和策略是對的。繼續運用巴菲特的方法，雖然那時還沒有融會貫通，但數字在在顯示著自己是往對的方向前進。也因此說話就比較大聲，身邊持同樣看法的人卻仍屈指可數。

時間過得很快，轉眼就20年了。在以存股為主的投資人裡，也應該算是較資深的幾位。對於有興趣長期投資的讀者來說，應該很想要知道這麼多年來的投資績效如何，以做為是否加入存股這個行列的主要參考。

以前為了要向別人說明，我也試著用不同的方式來呈現過去的績效，現在一一敘述如下，讓大家能有更清楚的印象。

首先，先看股票帳面資產，也就是淨值的增加。我最早從60萬元請我父親代操開始，到2019底為止是4,000萬元。這段時間是23年，如果以我個人稅後年收入約百萬元來算，應該總收入是2,300萬元。即使是完全不吃不喝，也存不到3,000 萬元。更何況還要養活一家三口，再加上房貸和保養兩輛國產車。從這個數字的成長，應該可以感受到複利的威力吧！

另外一種粗略的估算是，我自己到底投入了多少資金進股市？

早期投入的資金總數，約700萬元。最近一筆存款是來自100萬元退休金，立刻轉買股票。這裡要特別說明的是，近幾年來，由於股利收入還不錯，每年收成後，都會先將未來一年的生活開支的戶頭。等五月繳完所得稅後，再將用不到的餘款多買幾張股票增加庫存。

近幾年來，存到戶頭的是以每年的股利為主，不再是其他存款。因此，若是以總共投入不到1,000萬元，用了二十多年的時間累積的股票資產約4,000萬元。（如圖表 1-1）

▲▼ 45歲存股 。（圖／）

也常有人會問，我的年獲利率是多少？如果用去年的數據來估算，現金和股票股利總和約200萬元，除以資產4,000萬元，獲利率約5％。若用200萬元除以我真正投入的成本，獲利率暴漲超過20％。

我真正喜歡與他人分享的說法是，假設我在股市工作，工作量不大，但報酬卻是很不錯。去年領了兩百多萬的「薪水」，相當於每個月18萬元的收入，我稱為「年中獎金」。更好的是，每年都能多買幾張股票，順便也做了一些調整，希望每年的收成還會增加一點，當然也期盼年年會更好！

★本圖文經采實文化授權，摘自《我45歲學存股，股利年領200萬》。

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