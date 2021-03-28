快訊／埃及總統下令：準備卸除長賜號貨物！　救援作業料拖更久

▲ 長賜號在蘇伊士運河擱淺，全球都在等待水道恢復暢通。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

長榮海運超大型貨櫃輪長賜號（Ever Given）23日意外擱淺，癱瘓蘇伊士運河雙向交通已長達5天。運河管理局原不希望卸下船上貨櫃，以免救援所需時間拉長，但當地最新消息指出，埃及總統塞西（Abdel Fattah Al-Sisi）稍早已經下令，準備卸下長賜號上的貨物。

蘇伊士運河管理局（SCA）及來自荷蘭、日本的專業團隊原計畫，在進行清淤作業、出動拖船的同時，利用潮汐使長賜號盡快脫困，但連日宣告失敗。《埃及日報》、《阿拉伯衛星電視台》稍早報導，塞西28日下令，開始準備卸下長賜號上的貨物，以免脫淺作業失敗。

當地時間27日晚間漲潮時間過後，脫淺作業暫緩，並於28日重啟，但長賜號至今僅稍有移動。逾320船仍在等待運河恢復暢通，但其中部分船隻載運活體動物，剩下的飼料恐怕不足以撐到長賜號脫困。當地《金字塔報》報導，埃及農業部28日對此發表聲明指出，現已派出3支獸醫小組，與SCA合作，為這些船隻上的牲畜進行檢查。

President Abdel Fattah al-Sisi has ordered preparations for lightening the cargo of the giant container ship grounded in the #SuezCanal, the head of the canal’s authority tells Egypt’s Extra News.https://t.co/SIqJMBo3xG pic.twitter.com/8ohPRjyGBp — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) March 28, 2021

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