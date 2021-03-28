色老翁性侵40母狗！假意餵食後「伸狼爪」　遭逮竟辯：牠們沒反對

▲印度老翁阿末沙因性侵流浪狗而被捕。（圖／翻攝自推特／@KurawarMandi）

記者葉睿涵／綜合報導

印度一名67歲老翁阿末沙（Ahmad Shah）最近因涉嫌性侵流浪狗而被捕。非政府組織孟買動物權利組織（Bombay Animal Rights）在錄下這名老翁的犯罪過程後，警方才有證據將其逮捕。不過他竟毫無悔意，甚至辯稱，這些狗並未反對與自己發生關係，因此自己並未犯罪。

據OP India等外媒報導，阿末沙經常會在當地裝好心，給附近的流浪狗餵食，好讓這些狗對他放下戒心。當母狗開始與他接近，並不再抗拒他時，他就會「伸出狼爪」，對母狗性侵。警方懷疑，阿末沙已在當地多次性侵母狗，而他幹案的時間通常介於凌晨3點至4點間。

▲阿末沙經常給附近的流浪狗餵食，然後性侵牠們。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

阿末沙的行為早已被附近居民踢爆，他們也曾勸告阿末沙停止這種惡行，但他卻未曾放在心上，一再犯罪。孟買動物權利組織的莫納尼（Vijay Mohnani）忍無可忍，於是將阿末沙性侵母狗的過程拍下，並向警方揭發了這名老翁的醜事。

當地警方隨即根據《禁止虐待動物法》第377條（非自然性行為）、第429條（殺害或致殘動物）和第11條（殘忍對待動物）罪名逮捕阿末沙。豈料這名老翁在被捕後竟辯稱，母狗並未反對與自己發生關係，因此自己的行為並不構成犯罪。報導稱，被阿末沙性侵的流浪狗多達3、40隻，警方已展開進一步調查。

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