9歲女童放學回家　黑衣男「尾隨進屋」恐怖影片曝！她一個舉動自救

▲ 女童走進公寓大門並走上樓梯，怪男全程尾隨。（圖／翻攝自YouTube／Active Self Protection）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯發生一起恐怖案件，莫斯科州一名年幼女童某天放學後獨自步行回家，竟遭一名高大男子尾隨，一路跟著她進到公寓內。監視器影片可見，這名男子雖和女童維持一定距離，實則全程緊跟不放，畫面令人毛骨悚然。

《太陽報》25日報導，這名9歲女童來自莫斯科州斯圖皮諾市，去年1月16日自學校下課後，回家路上遭人尾隨，險些遭遇不測。影片剛開始，身穿長外套的女童揹著書包，正走上公寓外的樓梯。此時畫面右上方出現一名身穿全黑、頭戴毛帽的高大男子，與她維持一段距離，在她打開公寓大門後，趁著門還沒關上，便跟著她入內。

男子持續和女童保持距離，尾隨她爬上一小段樓梯。機警的女童此時先是左轉朝電梯走去，下秒馬上掉頭，躲到一扇門後方。男子上了女童的當，馬上走到電梯前，按下按鈕。而女童此時迅速從畫面上方走過，下樓梯逃出公寓。幾秒鐘後男子察覺不對勁，步出公寓外時，女童便在父親的陪同下出現。

這起事件發生於去年1月，近來因媒體報導而重新浮上檯面。防身術專家將這段影片上傳YouTube，大讚女童非常有自我保護意識，同時呼籲兒童應對周遭環境保持警惕，同時相信自己的直覺。根據影片，尾隨女童的男子事後已經落網。

這段監視器畫面至今累計371萬次觀看，網友紛紛留言表示，「令我最驚訝的是，她全程都非常冷靜，而且假裝沒有注意到有人尾隨，完全沒有回頭看，非常聰明」、「小孩子居然需要擔心這種事，真讓人難過」、「這位女孩是個英雄，她救了自己的命，同時也可能已經救了其他小孩」。

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