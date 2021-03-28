金融時報：中國動作頻頻　恐動念要奪台灣控制權

▲中國國家主席習近平。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社華盛頓27日綜合外電報導

「金融時報」報導指出，中國國家主席習近平越來越放膽塑造自己的歷史定位，美國因此憂心，中國有念頭要奪取台灣的控制權。台灣官員則說，中共沒有立即發動攻擊的跡象。

一位美國高階官員告訴金融時報（Financial Times）說：「中國對台灣的態度，似乎正從滿意維持現狀的時期，走向更焦躁、更偏向測試底線、對統一概念蠢蠢欲動的時期。」

這名官員表示，這是拜登政府評估中方過去兩個月行為之後所做出的結論。

這名官員補充說：「我們準備進入習近平第3任期時代之際，讓人憂心之處在於，他把對台的最高進展視為個人執政正當性和政績的重要指標。」這名官員說，習近平「看來已準備好冒更大的風險」。

台美本月26日簽署海巡合作備忘錄，同一天就有20架共機擾台，創下新高。

金融時報報導，拜登政府升高的不安情緒，與現任印太司令戴維森（Philip Davidson）日前在參議院聽證會上發出警告不謀而合；戴維森說，中國解放軍攻台威脅可能在「未來6年內」發生。

即將接任戴維森的美軍印太司令提名人阿基里諾（John Aquilino）本週則告訴國會議員，臆測範圍很廣，但「依我之見，這個問題比許多人所理解的更迫在眉睫」。

阿基里諾表示，中國採取過其他「侵略性行動」，包括在中印邊界衝突上，種種跡象都顯示中國越來越肆無忌憚。

阿基里諾告訴參議院軍事委員會：「我們所看到的，是我們未曾預料到的。」

「這就是為什麼我一再談到此事的急迫性，我們今天就要做好準備。」

美國印太事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）告訴金融時報，中國在許多領域的行動都日漸挑釁，但對台的作法是最為強勢的。

「我們看到中國在南海日益獨斷…對澳洲經濟脅迫，在歐洲展開戰狼外交，與印度爆發邊界衝突。」

「但這些都遠不及他們對台發動軍事、外交等行動上的毅力與決心。」

台灣多位國安官員表示，他們擔心有兩個時間點會讓習近平覺得有必要對台展開動作，一是明年確認他連任第3任期的中共第20次全國代表大會之時，二是2027年共軍建軍百年這一年。

但整體來說，美方這方面的關切雖日益高漲，台灣有高階官員認為，中國升高對台的軍事壓力，但沒有立即發動攻擊的跡象。

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