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英式步操bye！　香港紀律部隊將首度操演「中式步操」

▲大陸解放軍駐港部隊。（圖／路透社）

▲香港五大紀律部隊將與解放軍駐港部隊一致，實施中式步操。（圖／路透社）

文／中央社

香港主權轉移給中國23年後，5大紀律部隊將首次在4月15日「全民國家安全教育日」公開表演「中式步操」，而非傳統的英式步操。

綜合港媒香港01及南華早報報導，香港的「全民國家安全教育日」今年首次由維護國家安全委員會主辦，透過公眾宣傳和教育推廣國家安全。香港國安委是去年6月底港區國安法通過後新設立的部門。

報導說，包含警務處、消防處、入境事務處、海關及懲教署在內的香港5大紀律部隊，屆時將會公開表演「中式步操」。

中式步操及英式步操的分別主要在手腳的擺動，中式步操又稱「鵝步」或「鵝行鴨步」，因邁步形態較像鴨鵝走路，腳部向前踢起時會踢得較高，並要求整個腳掌用力著地。

一名高層官員說，強調國家安全的同時表演著英式步操，「似乎不太對」。他說，部分部隊已把中式「鵝行鴨步」融入日常訓練，選在今年全民國家安全教育日首次公開表演，是展現紀律部隊團結的好開始。

中共解放軍駐港部隊2月22日曾在香港警察學院教授5大紀律部隊中式步操，課程為期兩週，並在3月11日舉行結業典禮。這項行動當時曾引發外界關注，認為是「去英國化」的表現。

 
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