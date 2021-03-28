和陌生網友「神奇撞臉」她PO對比影片揭分身　自曝：連聲音都一樣

▲美國女子在網路上找到與自己長相極為相似的陌生人。（圖／翻攝自TikTok／Randi Alexis Hickey）

記者張寧倢／編譯

美國一名女子日前在影音社交平台上發布一段影片，竟然突破170萬次點閱，因為她在網路上找到一個和自己「撞臉」的陌生人，兩人同框的畫面也讓大批網友嘖嘖稱奇，直呼「確定沒有暗藏什麼家族秘密嗎？」這名女子也在影片中表示，她越看越覺得像在照鏡子。

根據英國網站《UNILAD》報導，美國賓州一名女性劇場導演希琪（Randi Alexis Hickey）在TikTok分享了一段影片，將自拍的畫面與另一名用戶@ ash_slayyin的影片並排對比，兩人從臉部五官、髮型、眼鏡等各種外表特徵全都極為相似，但是她們彼此根本互不相識，這個驚人發現也讓影片因此爆紅，目前已突破170萬次觀看數、37萬人按讚。

希琪在影片中提到，她會知道這位「分身」的存在是因為某天朋友傳來一段影片表示，自己以為影片裡的這名女子就是希琪，但起初希琪根本不以為然，認為這並不值得大驚小怪，但當她看了更多次影片之後，越來越覺得像在照鏡子，「為什麼我們連聲音也一樣？」

網友紛紛留言表示，「我以為妳在和自己說話」、「這都是妳自己錄的吧」、「妳確定沒有暗藏什麼家族秘密嗎？」希琪也透過留言承認，稍微有點害怕，因為先前未曾遇過和陌生人「撞臉」的事。澳洲阿德萊德大學（University of Adelaide）生物學家盧卡斯（Teghan Lucas）2015年的研究指出，地球上存在與你「互為分身者」的機率約為135分之1。

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