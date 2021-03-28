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數百條「劇毒小海怪」離奇沖上海灘　毒素比氰化物更致命！

▲▼ 南非開普敦海邊近日出現數百條擱淺的河豚。（圖／翻攝自臉書）

▲南非開普敦海邊近日出現數百條擱淺的河豚。（圖／翻攝自臉書，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

南非開普敦梅增貝赫海灘（Muizenberg Beach，音譯）近日出現數百條擱淺的河豚，當局現已證實，牠們體內含有劇毒。事實上，牠們可釋出河豚毒素（tetrodotoxin），可使橫膈膜癱瘓導致呼吸衰竭，進而造成窒息及心臟驟停，比氰化物更致命。

每日星報報導，英國葛來德利博士（Tess Gridley）前陣子來到開普敦進行實地考察工作，但就在與家人外出散步時，突然發現距離家中約200公尺的海灘上，出現數百條擱淺的河豚。據統計，沿岸每公里出現約300隻至400隻左右的河豚屍體，南非環境林業及漁業部現已證實此事，但強調並非不利水質條件或赤潮所導致，正持續監控中。

▲▼ 南非開普敦海邊近日出現數百條擱淺的河豚。（圖／翻攝自臉書）

目前造成河豚擱淺的確切原因仍有待確認，至少1隻狗因此喪命。文中指出，此種河豚體內含有河豚毒素（tetrodotoxin），可使橫膈膜癱瘓導致呼吸衰竭，進而造成窒息及心臟驟停。當局指出，民眾不應食用，帶寵物外出散步的居民也應該保持一定距離。

除了梅增貝赫海灘之外，同樣位在福爾斯灣的漁人海灘（Fish Hoek beach）也有類似狀況發生，有關單位已至少運走70袋、重約200公斤的河豚。

Hundreds of puffer fish on Muizenberg beach today - scattered along the high watermark with many bluebottles as well -...

Sea Search 發佈於 2021年3月20日 星期六

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