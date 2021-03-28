禮拜中突爆炸！印尼炸彈客「自爆身亡」釀14傷　屍塊散落教堂門口

▲印尼南蘇拉威西省首府錫江（Makassar）教堂發生爆炸，警方已拉起封鎖線。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

印尼南蘇拉威西省首府望加錫（Makassar）於28日上午發生爆炸，地點位於當地一間天主教教堂，據警方說法，有2人涉及炸彈攻擊，其中一人為自殺炸彈客，當時他在教堂門口引爆身上火藥，瞬間燃起火光烈焰與濃煙，他的屍體也被炸爛，破碎屍塊散落一地。

綜合路透社與當地媒體報導，印尼望加錫上午10時28分發生炸彈攻擊案，部分居民聚集於一間天主教教堂內進行禮拜，卻有2名可疑人士試圖騎車闖入，保全隨即攔下他們，但其中一人卻直接在教堂側門引爆身上的炸彈，導致現場瞬間爆出大片烈火、濃煙，部份建物碎片同時被炸噴到路中央，這名自殺炸彈客屍體也被炸爛，屍塊與機車殘骸散落於門前一地，畫面怵目驚心。

[BREAKING NEWS] : Terjadi ledakan yg diduga berasal dari bom bunuh diri di gereja Katedral Makassar, Kajaolalodo - Botolempangan, Minggu (28/3) pagi ini.

.#infopalu #palu #bommakassar

Source IG Ndrobeiii pic.twitter.com/drjTaM5BBV — stevanie Huang (Pink) (@Stevaniehuangg) March 28, 2021

根據警方表示，這場爆炸釀成14人受傷，目前現場已拉起封鎖線，由於爆炸發生在復活節假期首日，教堂內進行的禮拜將到尾聲，假如爆炸攻擊發生在教堂正門而不是側門的話，可能會造成更多信徒、保全的傷亡。警方發言人（Argo Yuwono）補充，正在調查炸彈客是來自哪個組織，以及是否與先前逮捕的激進分子有關。

印尼宗教事務部長雅奎特（Yaqut Cholil Qoumas）聲明，無論動機為何，這種行為都不符合任何宗教教義，因為它不僅害死一條生命，也傷害了其他人。據了解，早在1月當局反恐部隊就襲擊了望加錫的一個武裝分子的窩藏據點，並擊斃了被懷疑與2019年菲律賓20人死亡的爆炸案有關的2名男子。

BREAKING NEWS !!!



Detik2 ledakan di Gereja Katederal, Makassar.



Pengalihan isu hoax impor beras ? pic.twitter.com/FAArJdtz53 — Musa @PakarKampanye @PakarMedsos (@pakarkampanye) March 28, 2021

更多相關新聞

►即／印尼教堂發生爆炸 傳多人死傷「屍塊噴飛」！瞬間畫面曝光

Podcast《宇宙人外信 》中英日韓四聲道聊時事