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黑人的命才是命？美國韓裔女「被當中國人」　遭非裔女圍毆鼻樑裂

▲▼在休士頓經營美容用品店的韓裔女性遭黑人婦女圍毆，鼻梁斷裂。（圖／翻攝自ABC13）

▲在休士頓經營美容用品店的韓裔女性遭黑人婦女圍毆，鼻梁斷裂。（圖／翻攝自ABC13）

記者羅翊宬／綜合報導

自從美國喬治亞州亞特蘭大由韓裔、華裔等經營的按摩水療館發生重大槍擊血案後，美國境內傳出多起「反亞裔暴力」，就連總統拜登都出面呼籲停止仇恨。在休士頓經營商店的韓裔女老闆，便因被誤認為是中國人而慘遭5名黑人女性痛毆，導致鼻梁斷裂、滿臉鮮血。

根據美媒《ABC News》於當地時間25日的報導，在美國德克薩斯州休士頓與丈夫、兒子一起經營美容用品店的韓裔女老闆A某，於17日下午突然遭到5名黑人女性走進店內嗆聲、咆哮，不僅商品陳列架被對方出手砸毀，甚至還被對方圍毆，導致鼻梁斷裂、滿臉鮮血，需送醫進行手術。

5名黑人女性不斷對A某羞辱罵道，「乞討的中國人、乞討的亞洲人！」

▲▼無故痛毆韓裔人士的黑人婦女。（圖／翻攝自Youtube@DZM Viral Shocking Videos）

▲無故痛毆韓裔人士的黑人婦女。（圖／翻攝自Youtube@DZM Viral Shocking Videos）

儘管A某出言制止，要求5名黑人女性離開，然而其中一名身材肥胖臃腫、身穿暗紅衣的黑人婦女在離開後，卻又重新走進店內，不僅砸毀商品架，甚至還將A某撞倒在地、出拳痛毆，A某的2名兒子見狀後急忙奔出制止。

A某擔心兒子反而因此受傷，只好勉強起身與蠻橫的黑人女性對抗。

報導指出，3名黑人婦女在得知對方報警後急忙逃離現場，另外2名黑人則被成功逮捕，以暴力罪嫌送交哈里斯縣檢方。

A某的兒子接受《華盛頓郵報》採訪時指控，「我們根本沒犯任何錯，她們卻開始做出暴力舉動，這根本就是起因於種族歧視的暴力行為！」

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