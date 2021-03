緬甸軍「最血腥一天」屠114人！1歲嬰右眼中彈　無故殺人引民憤

▲緬甸示威者趁著軍人節上街抗議,卻遭軍方血腥鎮壓。(圖/路透)

記者葉睿涵/綜合報導

3月27日是緬甸的軍人節,在軍方大肆慶祝之際,許多示威者紛紛上街抗議,爭取民主。不過,軍方卻在這一天血腥鎮壓全國各地的示威者,造成114人被殺害,成為軍方自2月1日發動政變以來「最血腥的一天」。

Dear world,our innocent children were inhumanly killed by bloodthirsty junta terrorists. The death toll continues to rise and no one can predict how many more will be killed . INHUMANITY CRIME SCENES. #CrimesAgainstChildren #WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/CBNfoNTevH

綜合Myanmar Now等外媒報導,緬甸軍方27日大開殺戒,在全國44個城市殘暴鎮壓示威者。報導稱,單只仰光一個城市就有至少27人罹難,一名1歲嬰兒右眼被子彈擊中,恐怕會有生命危險。而瓦城也有40人喪命,一名13歲的女孩梅克蒂拉(Meikhtila)被軍方擊殺、一名5歲男童中槍後生死未卜。

軍方當天還派出戰鬥機,對泰國邊境克倫民族聯盟(Karen National Union)控制的一個小村落發動空襲,導致2人被炸死,當地居民流離失所。KNU此前曾表示,他們已佔領緬甸鄰近泰國邊界的一個陸軍基地,並擊斃9名軍人和1名中校,因此人們相信,軍方此舉是在對KNU進行報復和警告。

自由亞洲電台最近也公佈一段土瓦(Dawei)街頭的影片,從畫面可見,一輛軍車在街上行駛時,坐在後方的軍人見到對向有一輛3名男子共乘的機車駛來,豈料這名軍人突然就站起身,毫無預警地對著3人開槍。機車應聲倒地,其中一人中槍後趴倒在地,另兩名男子則落荒而逃。影片曝光後,許多人紛紛抨擊軍方「已經殺紅了眼」,簡直無法無天。

Today is yet another tragic weekend for children in #Myanmar. Some reports suggest that security forces may have killed more than 90 people including several young children. #UNICEF calls for an immediate halt to this violence and for the perpetrators to be held accountable.