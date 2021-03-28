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緬甸軍「最血腥一天」屠114人！1歲嬰右眼中彈　無故殺人引民憤

▲▼緬甸示威。（圖／路透）

▲緬甸示威者趁著軍人節上街抗議，卻遭軍方血腥鎮壓。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

3月27日是緬甸的軍人節，在軍方大肆慶祝之際，許多示威者紛紛上街抗議，爭取民主。不過，軍方卻在這一天血腥鎮壓全國各地的示威者，造成114人被殺害，成為軍方自2月1日發動政變以來「最血腥的一天」。

綜合Myanmar Now等外媒報導，緬甸軍方27日大開殺戒，在全國44個城市殘暴鎮壓示威者。報導稱，單只仰光一個城市就有至少27人罹難，一名1歲嬰兒右眼被子彈擊中，恐怕會有生命危險。而瓦城也有40人喪命，一名13歲的女孩梅克蒂拉（Meikhtila）被軍方擊殺、一名5歲男童中槍後生死未卜。

軍方當天還派出戰鬥機，對泰國邊境克倫民族聯盟（Karen National Union）控制的一個小村落發動空襲，導致2人被炸死，當地居民流離失所。KNU此前曾表示，他們已佔領緬甸鄰近泰國邊界的一個陸軍基地，並擊斃9名軍人和1名中校，因此人們相信，軍方此舉是在對KNU進行報復和警告。

自由亞洲電台最近也公佈一段土瓦（Dawei）街頭的影片，從畫面可見，一輛軍車在街上行駛時，坐在後方的軍人見到對向有一輛3名男子共乘的機車駛來，豈料這名軍人突然就站起身，毫無預警地對著3人開槍。機車應聲倒地，其中一人中槍後趴倒在地，另兩名男子則落荒而逃。影片曝光後，許多人紛紛抨擊軍方「已經殺紅了眼」，簡直無法無天。

Myanmar Now統計顯示，緬甸各地在27日共有114人喪生，是軍方自2月1日發動政變以來，死亡人數最多的一次，因此將這天稱為「最血腥的一天」。聯合國兒童基金會（Unicef）在推特表示，27日的流血事件是「緬甸兒童的悲慘週末」，因此他們呼籲軍方立刻停止這種暴力行為。

▲▼緬甸示威。（圖／路透）

▲▼許多緬甸示威者不幸逝世後，其家屬都悲痛不已。（圖／路透）

▲▼緬甸示威。（圖／路透）

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