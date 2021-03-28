長賜號卡320艘船　牲畜船「飼料頂多再撐2天」！萬隻動物陷危機

▲ 數百艘船隻等待通過蘇伊士運河。（圖／SCA、VesselFinder）

記者陳宛貞／綜合外電報導

長榮海運超大型貨櫃輪（Ever Given）擱淺邁入第6天，逾320艘船上價值達數十億美元的重要貨物及敏感品等待通過蘇伊士運河，包括多艘運輸活體牲畜的船隻。動保團體對此相當憂慮，因為部分船隻已經出航許久，船上備有的飼料再過短短2天就會耗盡。

海事監測網站Marine Traffic向CNN指出，至少有13艘等待於蘇伊士運河中轉的船隻裝載牲畜，目的地包括歐洲、亞洲。非政府組織「動物國際」（Animals International）歐盟負責人潘恩（Gabriel Paun）警告，長賜號擱淺狀況未來幾天內若無法排除，這些船上成千上萬隻動物將面臨死亡風險，其中大部分來自羅馬尼亞。

潘恩表示，「若水道無法在未來24小時暢通，我們面臨的將是一場重大災難，因為部分船隻未來2天內就會耗盡動物用的食物和水」，另有部分船隻可再撐6天，「如果決定今天返航羅馬尼亞，牠們還有機會。但若堵塞狀況再拖2至6天，就會遭遇災難。」

根據Marine Traffic發言人哈齊馬諾利斯（Georgios Hatzimanolis）說法，載有活體動物的Nabolsi號本月6日自哥倫比亞出發，已航行長達21天，正等待通過運河。蘇伊士運河管理局（SCA）主席拉比（Osama Rabie）透露，埃及衛生部已緊急為河道上3艘牲畜船安排獸醫並補充飼料。

《衛報》26日則報導，Marine Traffic數據顯示，有11艘牲畜船因長賜號動彈不得。動物國際則證實其他船隻，使得累計數量來到20艘。其中5艘在西班牙將牲畜運上船，另有9艘在羅馬尼亞裝船。

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