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中國又盜竊韓國文化！稱蔘雞湯是「傳進韓國」的粵菜　韓網全氣炸

▲▼蔘雞湯在南韓是夏季消暑養身料理。（圖／翻攝自維基百科）

▲蔘雞湯在南韓是夏季消暑養身料理。（圖／翻攝自維基百科）

記者羅翊宬／編譯

最近南韓電視台SBS推出的古裝劇《朝鮮驅魔師》，由於劇中出現月餅、皮蛋，以及朝鮮太宗被設定為殘殺百姓的血腥暴君，引發網友與社會各界反彈，最後該劇慘被下架。然而，最近在南韓放映的中國古裝劇，卻提到韓國傳統宮廷料理「蔘雞湯」，還刻意提及長白山，遭南韓網友質疑該劇是否被中國的「東北工程」滲透。

根據韓媒《Insight》報導，南韓境內以播放華語電視劇為主的電視台「中華TV」，其近期播放的古裝劇《錦心似玉》在某一段場景提到蔘雞湯，劇中女主角表示，「這蔘雞湯可說是得來不易，裡面的人蔘是百年人蔘，是我大哥去『長白山』特別買回來的。」

▲▼大陸古裝劇《錦心似玉》提及蔘雞湯。（圖／翻攝自韓網）

▲▼大陸古裝劇《錦心似玉》提及蔘雞湯。（圖／翻攝自韓網）

▲▼大陸古裝劇《錦心似玉》提及蔘雞湯。（圖／翻攝自韓網）

此段話吸引南韓網友注意，質疑劇中特別提到蔘雞湯、長白山的意圖恐怕暗藏特殊意義，包括是否欲盜竊韓國傳統文化，將傳統朝鮮宮廷料理蔘雞湯解釋成「中國料理」，懷疑該劇遭到中國政府的「東北工程」滲透。

另外，南北韓將長白山稱為「白頭山」（백두산），朝鮮民族自古以來將之視為聖山，因此該地名稱呼恐怕也觸怒南韓網友敏感神經。

實際到百度網站搜尋「蔘雞湯」，可以發現該網站將蔘雞湯稱為「是一道以高麗蔘、童子雞和糯米褒成的中國古老的廣東粵菜湯類家常菜之一，傳至韓國後成為最具代表性的韓國宮中料理之一。」

對於中國將蔘雞湯「占為己有」，還稱是傳至韓國的料理，此段解釋徹底激怒南韓網友，認為中國政府如今在歷史、文化、生活等領域大舉向南韓入侵，剽竊、佔據他國傳統文化。

▲▼百度百科稱蔘雞湯是「傳進韓國的中國料理」。（圖／翻攝自百度百科）

▲百度百科稱蔘雞湯是「傳進韓國的中國料理」。（圖／翻攝自百度百科）

該則報導解釋，蔘雞湯是南韓做為夏季三伏養身的料理，可以滋補元氣，是道地的韓國傳統飲食，將白熟雞（백숙닭，指未添加任何調味或醬料，純粹燉煮、熬煮雞）熬煮成湯，並放進人蔘粉，為今日蔘雞湯的始祖，1950年代南韓開始出現提供蔘雞湯的餐廳、直至韓戰與1960年代以後，才確立蔘雞湯一詞，並流傳至今。

南韓網友對此表示，「外交部到底做了什麼」、「以後是不是連韓文（한글）也被說是中國人發明的」、「（中國）最終目標，是不是想將大韓民國說成是自己的，像香港一樣」、「韓國都快變成中國，有什麼好驚訝的？」

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