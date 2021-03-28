林俊憲同框低胸正妹吃滷味　網友歪樓：別跟她們分租套房

▲林俊憲推薦台南好吃的滷味，身旁的兩位正妹引發網友歪樓。（圖／翻攝自Facebook／林俊憲）



記者黃巈禾／台北報導

民進黨台南市立委林俊憲為了推廣家鄉美食，推出《憲在台南》一系列影片，其中他27日發起的滷味照片引起熱烈討論，因為他身旁都坐了正妹，網友紛紛歪樓，「拜託委員不要跟她們分租套房啊！」

林俊憲在臉書表示，服務時間結束後，馬上趕著來拍憲在台南，不過今天的主題非常特別，不是一家店、而是一條路，一條經歷坎坷命運終於重獲新生的道路，相信這麽一說，在地台南人就知道是哪裡了，鎖定下週的憲在台南，帶大家一起來台南夜晚最有活力的地方走走！

貼文一出，立刻有網友猜到是「海安路感性滷味」，不過有更多眼尖網友發現林俊憲一左一右都坐了正妹，一位是身穿無袖粉色洋裝的中長髮美女，另一位則是穿著黑色細肩帶低胸長髮正妹。

網友歪樓留言「租金多少？」、「旁邊的妹妹是重點」、「說實話，只有注意到美女」、「美女伴隨！」、「要小心了，旁邊故意展露的美女，可能讓人身敗名裂！最近台南也有立委身陷困擾！怕又會折損一位優秀立委啊」、「你出事了！分租餐桌，每頓八百，含『稅』」、「大家都注意委員旁邊的美女，拜託委員不要跟她們分租套房啊！

事實上，林俊憲身旁的兩位女性是助理，林俊憲Youtube的節目《開箱國會》、《憲在台南》，影片中都能看到她們的身影。