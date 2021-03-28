文在寅民調再跌新低！民眾對「社會正義」表達失望　中間選民背離

▲文在寅支持度創新低、不滿意度卻飆升至新高，圖為其接種AZ疫苗。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

距離4月7日首爾、釜山市長等公職人員補選已剩下倒數10天，然而總統文在寅的支持度卻創下就任以來的新低，跌至僅剩3成，而不滿意度同時飆升至近6成，為就任以來的新高。專家分析，韓國土地住宅公社（LH）職員涉及投機炒地的弊案，成為重創文在寅政府支持度的最後一根稻草，打擊民眾期待社會公正的信心。

根據韓媒《中央日報》，南韓民調機構「Gallup Korea」（한국갤럽）於3月23至25日針對全國1001名以上成年人實施施政民意調查，並於26日公佈調查結果，其中文在寅總統的支持度不斷呈現下滑趨勢，至3月的第4周跌到34.0%，而施政上的不滿意度則連續4周成長，飆升至59.0%，兩項指標皆創下就任以來的新低與新高，時間點從3月初LH公社弊案爆發，至國土交通部長卞彰欽請辭開始算起。

而在政黨支持度上，代表執政黨的共同民主黨為32.0%、最大在野黨的國民力量為29.0%、正義黨為6.0%、國民的黨為5.0%。

不滿意文在寅施政的原因，有高達34.0%的民眾選擇「不動產政策」、不滿經濟民生問題者占8%、認為社會充滿不公不義者占6%；至於肯定文在寅施政表現者，有27%的民眾認為新冠防疫上表現優異。

▲南韓LH公社至少20名職員涉嫌投機炒地。（圖／達志影像）

Gallup Korea首席專門委員裴哲浩（배철호，音譯）分析，「社會上仍對LH公社職員涉及投機炒地的行為抱持批判態度，且首爾的公告地價漲幅大，才會造成民眾對文在寅的不滿意度上漲，就連中間選民也抱持否定態度。」

據悉，隨著在野黨之間在首爾市長候選人上完成整合，並決定共同推派前首爾市長吳世勳競選，原本有意參選首爾市長的安哲秀則加入吳世勳陣營進行輔選工作，恐怕會使得目前民調持續低迷、呈現落後的朴映宣更難以在這場選戰上勝出，加上受到前市長朴元淳涉性騷女秘書而輕生的影響，將會嚴重影響執政黨在明年總統大選的士氣。

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