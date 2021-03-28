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長榮貨輪已排「9千噸壓艙水」　14艘拖船狂拉！2點關鍵難對付

▲▼長榮貨輪長賜號擱淺，蘇伊士運河管理局公布救援現場照片。（圖／蘇伊士運河管理局臉書）

▲ 運河管理局日前公布救援現場照片。（圖／蘇伊士運河管理局臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

長榮海運超大型貨櫃輪長賜號（Ever Given）於蘇伊士運河擱淺，23日事發至今邁入第6天，所幸當地時間27日稍有進展，船尾開始移動。蘇伊士運河管理局（SCA）指出，土壤與潮汐都增加救援難度。疏濬團隊已設法清除近22.4萬噸泥沙，並從船上卸下9000噸壓艙水，希望能在幾天內使其脫困。

長賜號由長榮海運向日本正榮汽船公司承租，委託經驗豐富的荷蘭SMIT Salvage及日本Nippon Salvage團隊，協助長賜號脫淺。他們已經成功清除近2萬立方公尺的泥沙，以解救這艘船。當被問及若計畫失敗，是否有其他方法，他們回應，「這是現在唯一的選擇。」

SCA主席拉比（Osama Rabie）27日召開記者會說明，救援行動在技術上很困難，且涉及許多因素，「我們面臨困難且複雜的局面，在岩石、土壤中作業，且潮汐非常高，加上船隻體積龐大以及貨櫃的數量，都使其更加困難。我們無法確定這艘船鬆動的具體日期，這取決於船隻的狀況。」救援進度26日一度樂觀，當局原以為可在當晚完成，但因潮汐影響，不得不暫停作業。

當局已從船上卸下約9000噸壓艙水，並在退潮時進行疏濬，漲潮時則出動14艘拖船作業。26日晚間10時30分退潮以前，螺旋槳已經可以旋轉，卻因潮汐變化再度堵塞。工人不得不再次出動怪手，連夜挖泥。拉比坦言，「我們面對的土壤類型非常難以處理，潮汐亦然。」

全球重要貿易水路癱瘓，多達約321艘船正等待通過。拉比說明，長賜號卡在原地越久，以起重機卸下貨櫃以減輕重量的可能性就越大，但救援工作將因此延長數週。這將是個耗時且艱苦的過程，他們希望不須走到這一步。荷蘭SMIT Salvage姐妹公司Boskalis執行長伯多斯基（Peter Berdowski）26日則表示，長賜號仍有望在下週初脫困。

拉比補充，美國、中國、希臘及阿聯都伸出援手。美國2名國防官員也透露，美國駐中東海軍計畫派遣一個疏濬專家評估小組前往蘇伊士運河，向當局提供建議。

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►Podcast《宇宙人外信》中英日韓四聲道聊時事

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