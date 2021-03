Uber Eats司機遇2少女劫車　暴衝翻覆驚悚片曝！他掛車門噴飛慘死

▲美國Uber Eats司機安瓦爾(Mohammad Anwar)遭遇未成年少女劫車,不幸在事故中身亡。(圖/翻攝自GoFundMe募款網站)

記者張寧倢/編譯

美國華盛頓發生劫車事件,在目擊者錄下的驚悚影片中,一名Uber Eats司機喊道,「報警!她們是小偷,這是我的車。」而在坐在車內的是2名未成年少女,然而,少女竟突然猛踩油門,暴衝的車輛在大街上奔馳,但幾秒後便傳來巨大撞擊聲響,目擊者隨即狂奔跟上,可惜受害司機已經倒地不起,送醫仍不治身亡。

▲事故車輛翻覆,司機被噴飛到人行道上,最終慘死。(圖/翻攝推特)

根據CNN報導,犯案的分別是13歲、15歲的未成年少女,她們用電擊槍攻擊了66歲Uber Eats司機安瓦爾(Mohammad Anwar),並試圖劫走他的車輛。根據目擊者拍攝的影片顯示,安瓦爾遇襲後求助喊道,「報警!她們是小偷,這是我的車。」目擊者請求一旁路人協助報警,安瓦爾同時整個人掛在車門上,想把坐在駕駛座的少女趕出車外。

然而,少女卻突然猛踩油門,車輛隨即暴衝,在街道上飛快奔馳,卻在右轉T字路口後失控翻覆,目擊男子聽見巨大撞擊聲響後,趕忙狂奔追上,遺憾的是,安瓦爾早已被撞飛到人行道上,整個人倒在血泊中,送醫後不治身亡。當時正巧有數名美國國民兵目睹車禍現場,他們將少女們從側翻的車輛殘骸中拉了出來,並要求所有人後退,以免發生車輛爆炸。

