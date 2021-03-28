Uber Eats司機遇2少女劫車　暴衝翻覆驚悚片曝！他掛車門噴飛慘死

▲美國Uber Eats司機安瓦爾（Mohammad Anwar）遭遇未成年少女劫車，不幸在事故中身亡。（圖／翻攝自GoFundMe募款網站）

記者張寧倢／編譯

美國華盛頓發生劫車事件，在目擊者錄下的驚悚影片中，一名Uber Eats司機喊道，「報警！她們是小偷，這是我的車。」而在坐在車內的是2名未成年少女，然而，少女竟突然猛踩油門，暴衝的車輛在大街上奔馳，但幾秒後便傳來巨大撞擊聲響，目擊者隨即狂奔跟上，可惜受害司機已經倒地不起，送醫仍不治身亡。

▲事故車輛翻覆，司機被噴飛到人行道上，最終慘死。（圖／翻攝推特）

根據CNN報導，犯案的分別是13歲、15歲的未成年少女，她們用電擊槍攻擊了66歲Uber Eats司機安瓦爾（Mohammad Anwar），並試圖劫走他的車輛。根據目擊者拍攝的影片顯示，安瓦爾遇襲後求助喊道，「報警！她們是小偷，這是我的車。」目擊者請求一旁路人協助報警，安瓦爾同時整個人掛在車門上，想把坐在駕駛座的少女趕出車外。

然而，少女卻突然猛踩油門，車輛隨即暴衝，在街道上飛快奔馳，卻在右轉T字路口後失控翻覆，目擊男子聽見巨大撞擊聲響後，趕忙狂奔追上，遺憾的是，安瓦爾早已被撞飛到人行道上，整個人倒在血泊中，送醫後不治身亡。當時正巧有數名美國國民兵目睹車禍現場，他們將少女們從側翻的車輛殘骸中拉了出來，並要求所有人後退，以免發生車輛爆炸。

A Pakistani-American Uber Eats driver was killed when two girls aged 13 and 15 tried to carjack his car in Washington DC pic.twitter.com/whYKcPlChh — TRT World (@trtworld) March 27, 2021

影片最後還可以看見，身穿粉色上衣的犯案少女無視於躺在地上的安瓦爾，一邊走向翻覆的汽車，一邊大喊著她的手機還在車上，但隨即被國民兵制止。死者家屬表示，安瓦爾2014年從巴基斯坦移民美國，如今卻留下了愛妻、3名子女與4名孫子女，獨自離世。

警方表示，由於嫌犯年齡關係，少女們的姓名未被公開，2人都將面臨重罪謀殺與持械劫車的指控。家屬在GoFundMe募款網站上為安瓦爾的遺孀籌措後事費用，據網頁上說明，這位Uber Eats司機是全家的經濟支柱，事發當時安瓦爾正在工作、養家餬口，卻在一場令人髮指的暴力事件中不幸罹難。

▼安瓦爾家屬發起募款。（圖／翻攝自GoFundMe募款網站）

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