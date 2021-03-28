　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

長賜號擱淺成「壓垮全球貿易」的最後稻草！安聯：恐損失2859億

▲▼長榮貨櫃輪長賜號（Ever Given）卡蘇伊士運河第5天。（圖／路透）

▲長榮貨櫃輪長賜號（Ever Given）卡蘇伊士運河第5天。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

長榮海運的巨型貨櫃輪長賜號（Ever Given）擱淺蘇伊士運河受到國際關注，由於蘇伊士運河為連接歐亞大陸的重要航道，該起事故造成的全球航運貿易損失仍在持續擴大中，儘管救援行動已經進入第5天，情況仍然不樂觀。德國保險公司安聯集團26日公布報告表示，長賜號意外恐將造成全球貿易每週損失至少60至100億美元（約新台幣1715億至2859億元）。

根據路透社報導，長榮海運的超巨型貨輪長賜號擱淺意外造成蘇伊士運河雙向交通阻塞，除了埃及當局在第一時間派出拖船與挖土機前往救援外，美國也在27日派出疏濬小組前往支援，希望能盡快恢復運河的交通暢通。然而蘇伊士運河的交通堵塞已經邁入第5天，至今仍有上百艘貨輪被卡在航道上動彈不得。

▲▼長榮貨櫃輪長賜號（Ever Given）卡蘇伊士運河第5天。（圖／路透）

▲長榮貨櫃輪長賜號（Ever Given）建造於2018年，船體長度400公尺、寬59公尺，可以承載2萬124個貨櫃。（圖／路透）

德國保險龍頭公司安聯集團（Allianz）26日發布報告稱，此次事故光是一星期就會導致年貿易成長減少0.2到0.4個百分比，每週更會造成全球貿易損失至少60到100億美元（約新台幣1715億至2859億元）。

安聯也直言，歐洲貨運的交貨時間本來就因為新冠疫情延長了，如今長賜號塞住蘇伊士運河，將導致供應商的交貨時間被迫拉得更長。報告內寫道，「蘇伊士運河的交通阻塞是壓垮全球貿易的最後一根稻草。」報告顯示，美國交貨時間被拉長為兩倍。

另一方面，先前曾有消息傳出，長賜號是因為遭強風吹離航道才會擱淺，但如今蘇伊士運河管理當局負責人拉貝（Rabei）指出，「強風不是受困唯一原因，尚未排除可能是人為或技術錯誤」，詳細的擱淺原因仍在調查中。

更多「大排長榮」系列報導

Podcast《宇宙人外信》中英日韓四聲道聊時事

ET快訊
快訊／新竹火車站變態男跟蹤少女逼口交　人在台中抓到了
婚友社找老婆2個月噴500萬　「等他付236萬聘金」嚇到悔婚
女星嫁豪門「月燒10萬租屋」！2理由堅持不買房

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

長榮貨輪已排「9千噸壓艙水」　14艘拖船狂拉！2點關鍵難對付

長賜號害的…20貨櫃滿載「飛機杯」慘卡關　歐洲商急催：沒庫存了

慎入／蟯蟲大軍攻陷人行道！「龍捲風式」旋轉說嗨　議員嚇傻PO網

長賜號擱淺成「壓垮全球貿易」的最後稻草！安聯：恐損失2859億

加拿大隨機刺人案！兇嫌刀捅6人被捕　婦人倒臥車旁流大量鮮血

「死神星」2時間點撞擊地球！　NASA更新數據、設備有新發現

太空艦隊飛越美國上空！　神秘銀白光束「超音速前進」真面目揭曉

未來夏天長達半年！　最新研究「春秋時間縮短」：冬天只剩2個月

快訊／長榮貨輪移動17公尺！　孤獨怪手司機：拖船興奮到鳴笛慶祝

「吸血鬼女」當街捅死男友再砍倒路人　蹲路邊挖3人傷口飲血

旗津港新船剛下水「秒往左傾斜」　觀禮民眾嚇傻尖叫！網：真的881

楊丞琳超穩高音飆吳青峰《起風了》　唱一半耳環掉落…「神反應」秒Hold住！

幼貓困黏鼠板哀號！店家遭控虐貓 網友撻伐...闆娘喊冤：有通報動保處

上阿婆灣險遭「幹譙阿嬤媳婦」擊落　重機女知情後籲：別造成他人困擾

情侶路邊玩親親！男友下秒翻臉　踹爆汽車鈑金...無辜車主怒報警

國道下錯出口！轎車「硬切換車道」　跨槽化線撞導桿...危險駕駛遭開罰

《自殺突擊隊集結》首發中文預告

日月潭水位退陳年垃圾怵目驚心　居民：現在不清50年後才要清？

王世均洪曉蕾「自嘲就是驚世夫妻」　她忘了離婚多久..笑：太開心了XDD

許瑋甯拼台語崩潰「狂偷渡英文單字」　學鍾欣凌大姐頭..導演：早知道給妳演

長榮貨輪已排「9千噸壓艙水」　14艘拖船狂拉！2點關鍵難對付

長賜號害的…20貨櫃滿載「飛機杯」慘卡關　歐洲商急催：沒庫存了

慎入／蟯蟲大軍攻陷人行道！「龍捲風式」旋轉說嗨　議員嚇傻PO網

長賜號擱淺成「壓垮全球貿易」的最後稻草！安聯：恐損失2859億

加拿大隨機刺人案！兇嫌刀捅6人被捕　婦人倒臥車旁流大量鮮血

「死神星」2時間點撞擊地球！　NASA更新數據、設備有新發現

太空艦隊飛越美國上空！　神秘銀白光束「超音速前進」真面目揭曉

未來夏天長達半年！　最新研究「春秋時間縮短」：冬天只剩2個月

快訊／長榮貨輪移動17公尺！　孤獨怪手司機：拖船興奮到鳴笛慶祝

「吸血鬼女」當街捅死男友再砍倒路人　蹲路邊挖3人傷口飲血

巴瑞特21分7籃板7助攻　公鹿字母哥缺陣慘遭尼克捕獵

醫揪「年輕人不婚不生」真相...比房價更嚇人！網淚喊：女性先遭殃

星巴克3／29再買一送一！　把握3月最後優惠再衝一杯

獨／高雄妹「車頭燈」亮出問題　睜眼裝萌求放水：我改3年了！　

張香香比基尼太緊「掉出超兇南半球」！　網滑到第2張照片…急提醒

「大牌長榮」成各國衛星打卡熱點！美國超狂解析度　網：地球塞子

吳宗憲被「最美禮生」告白　Sandy惹爸開嗆：把天王當屎是不是

露營初入坑先把這些備齊！百元起實用裝備TOP 12　打造度假儀式感

這次是真的！農委會證實「2公噸台灣鳳梨」終於出口澳洲了

國外爆料：iPhone13石墨色閃邊「純黑現蹤」

米克斯興奮挖土...突山崩遭砸中　媽嘲：自掘墳墓...像極了愛情！

國際熱門新聞

《我和我的冠軍女兒》主角家族落敗後輕生亡

快訊／長榮貨輪移動了！他：拖船興奮到鳴笛慶祝

莫斯科地鐵驚見「時空旅人」

無印良品挺新疆棉股價大跌　市值蒸發229億

加州灣區屁孩發起「打亞裔巴掌」挑戰

20艘牲畜船塞住　動物恐斷水斷糧慘死

A片鹹濕拍攝過程大公開！導演親曝真相

長賜號天價賠償「船東負責」日網崩潰

美國看不下去了！　白宮願意幫助「長榮脫困」蘇伊士運河

最新研究：未來夏天長達半年　冬天剩2個月

BCI官網刪除「拒絕新疆棉」聲明

「吸血鬼女」捅死他再砍路人　竟挖3人傷口飲血

大排長榮第5天！運河當局：可能是人為和技術錯誤

女地鐵醉倒　慘遭鼠「撿屍」狂鑽

更多熱門

相關新聞

「塞船」對中國貨運影響多大？

「塞船」對中國貨運影響多大？

長榮海運貨櫃輪「長賜號」擱淺蘇伊士運河今（28日）已經進入第5天，每天價值約96億美元的航運也跟著被卡住。「塞船」事件嚴重影響中國市場。大宗商品服務機構Mysteel表示，蘇伊士運河堵塞事件拉長，可能導致中國的銅料供應問題更加惡化，就算問題在幾天內解決，船隻通行作業也可能導致從西方國家運往中國的銅料出貨延後一個月。

快訊／長榮貨輪移動了！他：拖船興奮到鳴笛慶祝

快訊／長榮貨輪移動了！他：拖船興奮到鳴笛慶祝

大排長榮第5天！運河當局：可能是人為和技術錯誤

大排長榮第5天！運河當局：可能是人為和技術錯誤

即／長賜號「船尾開始移動」　方向舵、螺旋槳重新運作

即／長賜號「船尾開始移動」　方向舵、螺旋槳重新運作

長榮貨輪卡死！竟讓「好萊塢2巨星」大合解

長榮貨輪卡死！竟讓「好萊塢2巨星」大合解

關鍵字：

長賜號長榮海運長榮貨運蘇伊士運河大排長榮

讀者迴響

熱門新聞

過來人分享越南老婆經驗談　網驚：也太正！

周揚青被抓包「陪羅志祥減肥」！

2.7克「粉嫩阿牛」撐1天當小天使

五月天瑪莎唱一半「突消失台上」！　阿信撂重話

死亡變態強逼高中女就範　不從就陪葬

戴笠變態刑求女特務　沒人能撐下來

抵制新疆棉花！「LV」成下一目標　陸網急護航

《我和我的冠軍女兒》主角家族落敗後輕生亡

快訊／長榮貨輪移動了！他：拖船興奮到鳴笛慶祝

借錢被逼性服務支付利息…人妻忍淚配合「93次」

HUGO BOSS硬起來！改聲明「不用新疆棉」

好市多停車場被塞爆　硬起反擊了

考上國營想分手！嫌女友「工作、外表不OK」

亞馬遜傳封殺「中國棉」　陸賣家：已被下架

日月潭陳年垃圾怵目驚心　居民「50年後才要清？」

更多

最夯影音

更多
旗津港新船剛下水「秒往左傾斜」　觀禮民眾嚇傻尖叫！網：真的881

旗津港新船剛下水「秒往左傾斜」　觀禮民眾嚇傻尖叫！網：真的881
楊丞琳超穩高音飆吳青峰《起風了》　唱一半耳環掉落…「神反應」秒Hold住！

楊丞琳超穩高音飆吳青峰《起風了》　唱一半耳環掉落…「神反應」秒Hold住！

幼貓困黏鼠板哀號！店家遭控虐貓 網友撻伐...闆娘喊冤：有通報動保處

幼貓困黏鼠板哀號！店家遭控虐貓 網友撻伐...闆娘喊冤：有通報動保處

上阿婆灣險遭「幹譙阿嬤媳婦」擊落　重機女知情後籲：別造成他人困擾

上阿婆灣險遭「幹譙阿嬤媳婦」擊落　重機女知情後籲：別造成他人困擾

情侶路邊玩親親！男友下秒翻臉　踹爆汽車鈑金...無辜車主怒報警

情侶路邊玩親親！男友下秒翻臉　踹爆汽車鈑金...無辜車主怒報警

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面