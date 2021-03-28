「死神星」2時間點撞擊地球！　NASA更新數據、設備有新發現

記者張靖榕／綜合外電報導

地球周圍環繞無數隕石、小行星等，此前被美國太空總署（NASA）列為潛在危險小行星的編號第99942號「死神星」（Apophis），先前被指出可能會在2029或2068年撞擊地球，但如今的計算誤差已經經過更為精確的校正，得出死神星即使近期最接近地球的時候，仍有幾千萬公里遠。

根據NASA官網指出，「死神星」在台灣時間本月6日上午與地球「擦身而過」，但事實上兩者距離大約1700萬公里遠，因此對地球幾乎呒有任何影響。

▲「死神星」本月6日為近期最接近地球的時刻。（圖／翻攝自YouTube「JPLraw」）

NASA先前指出該顆於2004年首次被發現的小行星，原先有可能在2個時間點撞擊地球，但在重新分析數據並透過光學與雷達儀器觀測後，「死神星」的運行軌道誤差值大為縮減，由數百公里降至僅差距數公里，對其未來動向的掌握更為有把握，而結果是該顆行星已被從風險清單中清除。

「死神星」直徑370公尺，比長榮巨大貨櫃輪「長賜號」的400公尺還要短，但若真的墜入地球所造成的影響將非常巨大，如今計算校正後，「死神星」至少在未來100年內都不會對地球產生任何風險。CNN報導也指出，歐洲太空總署也將「死神星」從風險清單中移除。