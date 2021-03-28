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太空艦隊飛越美國上空！　神秘銀白光束「超音速前進」真面目揭曉

記者張靖榕／綜合外電報導

美國天空又出現不明的神祕光束，一名拉丁裔網友26日晚間在推特發布影片，夜空中明亮且移動快速的一道道光束正劃過夜空，隊伍的排列方式還很像太空艦隊，讓眾人紛紛驚呼。

美國許多推特用戶在推特上傳影片，奧勒岡州當地時間26日晚間，夜空中突然出現一群彷彿太空艦隊的發光物體，尾端拖著纖長的銀白光束，在高空中快速向前移動。目睹的民眾無不驚呼或看傻眼，這些光束除了神祕之外還非常美。

▲▼太空艦隊飛越美國上空！　神秘銀白光束「超音速前進」真面目揭曉。（圖／翻攝自推特「@chematierra」）.

▲「獵鷹9號」火箭碎片墜返地球。（圖／翻攝自推特「@chematierra」）

網友紛紛留言，「我不是說那些是外星人...但那些就是外星人」、「是上帝要他們來統治我們了」、「那到底是什麼」、「哇，好美喔。」

事實上，製造出那些神秘光束的並非外星人，而是人類。根據地質學家Geól. Sergio Almazán等人指出，光束是來自SpaceX獵鷹9號（Falcon ）火箭所脫落的零件，在重力吸引後重返地球，並且在高速摩擦下於大氣層中燃燒，進而產生的大量火光。

影片中可見，當零件在大氣層中行進的愈久，仍在燃燒的部分就愈少，因為零件碎片已燃燒殆盡，成為一種人造流星。

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