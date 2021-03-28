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快訊／長榮貨輪移動17公尺！　孤獨怪手司機：拖船興奮到鳴笛慶祝

記者張靖榕／綜合外電報導

長榮「長賜號」卡蘇伊士運河第5天終於移動了！先前因孤單在船首開挖土壤而爆紅的怪手司機在推特發文表示，「船移動了！雖然只有17公尺，但這是個好兆頭！」他更指出所有拖船團隊人員更因為大船終於被撼動，興奮到鳴笛慶祝。

▲▼長榮貨櫃輪長賜號（Ever Given）卡蘇伊士運河第5天。（圖／路透）

▲拖船夜半仍在繼續作業。（圖／路透）

孤獨怪手司機在推特的名稱為「那個在蘇伊士運河開怪手的男人」（Guy With The Digger At Suez Canal），帳號名則為「@蘇伊士開挖男」（@SuezDiggerGuy）。他在台灣時間周日（28日）凌晨2時22分時PO文附上影片，開心表示長榮貨輪長賜號（Ever Given）終於移動了！

「那個在蘇伊士運河開怪手的男人」表示，雖然僅僅移動了17公尺，但已經是一個很好的現象，拖船司機全都在鳴笛慶祝。

▲▼ 快訊／長榮貨輪移動17公尺！　孤獨怪手司機：拖船興奮到鳴笛慶祝 。（圖／翻攝自推特「Guy With The Digger At Suez Canal」）

▲圍繞在貨輪周圍作業的拖船司機們全鳴笛慶祝 。（圖／翻攝自推特「Guy With The Digger At Suez Canal」）

網友紛紛抵在下回推，「好消息」、「將來我要告訴我的孫子，貨船移動的瞬間，就是疫情結束的時刻」、「所以他們要找誰來演這部電影？湯姆漢克還是里奧納多？」

不過也有網友說「17公尺不過是蒼海一粟，大海中的一滴水而已」，但另一人則回覆，「當好幾天都0進展的時候，17公分已經是前進一大步了。」

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