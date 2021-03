快訊／長榮貨輪移動17公尺！　孤獨怪手司機：拖船興奮到鳴笛慶祝

THE SHIP MOVED!! Although just 17 metres but this is good indication. The tugboats are all sounding their foghorns in jubilation. #SuezBLOCKED #suezcanel #Suez #Evergreenship #Evergiven pic.twitter.com/YGuJaQv4mQ — Guy With The Digger At Suez Canal (@SuezDiggerGuy) March 27, 2021

記者張靖榕/綜合外電報導

長榮「長賜號」卡蘇伊士運河第5天終於移動了!先前因孤單在船首開挖土壤而爆紅的怪手司機在推特發文表示,「船移動了!雖然只有17公尺,但這是個好兆頭!」他更指出所有拖船團隊人員更因為大船終於被撼動,興奮到鳴笛慶祝。

▲拖船夜半仍在繼續作業。(圖/路透)

孤獨怪手司機在推特的名稱為「那個在蘇伊士運河開怪手的男人」(Guy With The Digger At Suez Canal),帳號名則為「@蘇伊士開挖男」(@SuezDiggerGuy)。他在台灣時間周日(28日)凌晨2時22分時PO文附上影片,開心表示長榮貨輪長賜號(Ever Given)終於移動了!

「那個在蘇伊士運河開怪手的男人」表示,雖然僅僅移動了17公尺,但已經是一個很好的現象,拖船司機全都在鳴笛慶祝。

▲圍繞在貨輪周圍作業的拖船司機們全鳴笛慶祝 。(圖/翻攝自推特「Guy With The Digger At Suez Canal」)

網友紛紛抵在下回推,「好消息」、「將來我要告訴我的孫子,貨船移動的瞬間,就是疫情結束的時刻」、「所以他們要找誰來演這部電影?湯姆漢克還是里奧納多?」

不過也有網友說「17公尺不過是蒼海一粟,大海中的一滴水而已」,但另一人則回覆,「當好幾天都0進展的時候,17公分已經是前進一大步了。」

►大排長榮第5天「320艘船塞爆」 運河當局:可能是人為和技術錯誤