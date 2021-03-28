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大排長榮第5天「320艘船塞爆」　運河當局：可能是人為和技術錯誤

▲▼長榮貨櫃輪長賜號（Ever Given）卡蘇伊士運河第5天。（圖／路透）

▲長榮貨櫃輪長賜號卡蘇伊士運河第5天，夜間作業持續。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

長榮海運貨櫃輪「長賜號」擱淺蘇伊士運河已經進入第5天，全球航運貿易損失持續擴大中。埃及當局仍在加緊工作試圖讓大船「解套」，但並未給出時間表；與此同時，蘇伊士運河管理當局負責人指出，「強風不是受困唯一原因，尚未排除可能是人為或技術錯誤。」

綜合外電報導，載運貨物往來歐亞的長賜號至今橫亙在蘇伊士運河上，位置約在南方出口的北面6公里處，接近蘇伊士市（Suez）。蘇伊士當局指出，目前尚未能確定讓「長賜號」重新浮起的時間表，但對於利用眾多拖船來讓這艘巨大貨櫃輪解套，仍有一定信心，甚至不需要走到當場卸下船上貨櫃的地步，不過負責人拉貝（Rabei）也坦承，「我們遇到一個難題，這次的事件很糟糕。」

▲▼長榮貨櫃輪長賜號（Ever Given）卡蘇伊士運河第5天。（圖／路透）

▲▼更多船隻進行作業。（圖／路透）

▲▼長榮貨櫃輪長賜號（Ever Given）卡蘇伊士運河第5天。（圖／路透）

拉貝表示，此前說的強風和沙塵暴讓長賜號打橫只是其中一項主因，「但並非唯一原因」，他說針對擱淺的調查正在進行中，至今並未排除人為操作或技術錯誤。

除了埃及派出的挖土機，荷蘭打撈公司「Boskalis」組織的重型拖船和挖泥船正在加緊趕工，期望能靠著漲潮之勢讓長賜號重新浮起。擁有長賜號貨櫃輪的日本公司正榮汽船表示若計畫再次失敗，考慮將船上貨物當場卸下。

▲▼長榮長賜輪（Ever Given）擱淺在蘇伊士運河。（圖／路透）

▲▼運河旁土地為沙黏土質地，荷蘭打撈公司表示幸運的是船首並非完全卡死進去。（圖／路透）

▲▼長榮「長賜號」卡在蘇伊士運河上，脫困前恐先得挖出8作奧運泳池規模的淤泥。（圖／路透社）

自長賜號造成海運大塞車以來，在運河兩端已塞有超過320艘船，其餘部分船隻已轉向。「Boskalis」CEO伯爾道斯基（Peter Berdowski）表示，根據目前的作業進度，該公司預期長賜號將能在未來數天內重新扶起，而且貨櫃輪前端卡進的土質為沙黏土，但並沒有完全卡死在內，算是一項好消息。

伯爾道斯基指出2艘大型拖船已經在趕來的路上，預計周末會抵達，接著仰賴拖船、挖泥船等待漲潮一來，有信心能讓長賜號重新扶起。漲潮預計在當地時間周六（27日）到來，海平面估計上升50公分。

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