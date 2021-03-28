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冠軍賽1分落敗後自殺亡　《我和我的冠軍女兒》主角家族噩耗震驚印度

莉蒂卡因為在摔角賽中一分飲恨無緣冠軍，選擇輕生。（翻攝自推特）

圖文／鏡週刊

運動員除了學習如何追逐成就，如何面對失敗也一個重要的課題。印度一名摔角選手在冠軍戰以一分之差落敗後輕生，隔天被發現陳屍住處，而年僅17歲的她，其實是印度賣座電影《我和我的冠軍女兒》（Dangal）中，由阿米爾罕（Aamir Khan）所飾演的主角、前摔角冠軍瑪哈辛格（Mahavir Singh Phogat）的家族遠親。

綜合外媒報導，《我和我的冠軍女兒》Phogat家族中的莉蒂卡（Ritika Phogat）在本月一場摔角冠軍戰中，以一分差飲恨，隔天15日在她的教練瑪哈辛格家中自殺身亡，消息震驚印度。

而身為莉蒂卡遠親姊姊的吉塔（Geeta Phogat，《我和我的冠軍女兒》電影中主角的長女原型人物）聽聞噩耗後，也在推特發文替莉蒂卡感到惋惜，「願妳安息。莉蒂卡是非常有前途的摔角選手，我不知道她為何會走到這一步，勝敗只是選手生涯的一部分，我們永遠都不該為了勝負這麼做。」

莉蒂卡是《我和我的冠軍女兒》原型人物瑪哈辛格、吉塔的遠親。（翻攝自Geeta Phogat IG）

這起悲劇在印度引發不小的討論，因為在瑪哈辛格地教導內容中，是日復一日的魔鬼訓練，每天上學前早起訓練，下課後晚上繼續練習，缺乏科學訓練與心理建設。

儘管如同莉蒂卡，有些孩子自願犧牲青春年華，只為了在印度刻苦的環境下翻身，藉著奪得獎牌、贏下獎金與爭取國家資助，嚮往未來能成為像吉塔一樣的明星選手，選擇自己要的人生。但如何面對辛苦訓練到最後卻吞下敗仗的現實，以及她們所背負的壓力，是魔鬼訓練無法提供給她們的東西。

 

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