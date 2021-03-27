拒絕新疆棉聲明被刪！　「良好棉花發展協會」搜關鍵字沒有畫面

▲BCI的拒用新疆棉聲明，被網友發現已經刪除，只能在Google的頁面存檔看到這則聲明。（圖／翻攝自BCI官網）



記者林彥臣／綜合報導

「良好棉花發展協會」（BCI，The Better Cotton Initiative）因為在2020年10月，發表了拒絕新疆棉花聲明，導致組織旗下的H&M、adidas、NIKE、Uniqlo等運動或成衣品牌，遭到中國網友的抵制，相關代言藝人也紛紛發表聲明終止合作切割。不過有網友發現， BCI已經悄悄的刪除拒絕新疆棉花聲明，現在在官網內搜尋該則聲明，已經完全沒有畫面。

有網友在PTT發文指出，在Google的網頁存檔，還可以搜尋到 BCI在去年10月發表的，拒絕新疆棉花聲明，不過現在進入在官網搜尋關鍵字Xinjiang，已經找不到該則聲明，因為其他的文章都可以正常點入閱讀，可以確定聲明已經被官方刪除。

▲BCI官網搜尋Xinjiang，畫面只剩這些條目。（圖／翻攝自BCI官網）



網友對此表示，「中國又要當最大贏家了」、「換台灣出征BCI 」、「 BCI上頭不就美國？風向變了」、「禁令沒取消，刪文有用嗎」、「我猜下一步是中國拿下該組織主導權」。

BCI 發表的拒絕新疆棉花聲明的內容大致為，任何形式的強迫勞動都是不可接受的,無論是在哪裡生產的棉花，只要被發現違反BCI標準的事件，將以立即取消許可，或拒絕往來處置，關於新疆強迫勞動和其他侵犯人權行為的指控，造成勞動風險的增加，無法維持認可的經營環境，BCI決定做出立即停止在該區域的所有實體活動，並在2020年3月暫停對新疆的許可。

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