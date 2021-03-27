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長榮貨輪卡死！竟讓「好萊塢2巨星」世紀合解　網笑：下戲後是朋友

▲▼長榮「長賜號」卡在蘇伊士運河上，脫困前恐先得挖出8作奧運泳池規模的淤泥。（圖／路透社）

▲長榮「長賜號」卡在蘇伊士運河上，堵住全球貿易的重要水路。（圖／路透社）

記者張寧倢／綜合報導

長榮貨櫃輪船「長賜號」卡死蘇伊士運河已進入第4天，不僅美國總統拜登承諾給予協助，也有消息稱，美國海軍將在27日派出疏濬專家小組前往當地。然而，不只台灣網友製作「壓力山大的挖土機」哽圖，隨著事件延燒，日、韓2國網友也紛紛製作網路迷因（meme）為長賜號擱淺「找出解方」。

▲▼南韓網友製作迷因，由哥吉拉與金剛合力拯救擱淺的長賜號。（圖／翻攝自推特／@IndigoOwner）

▲南韓網友製作迷因，由哥吉拉與金剛合力拯救擱淺的長賜號。（圖／翻攝自推特／@IndigoOwner）

長賜號擱淺事件遲遲未解，南韓網路討論版「‎FMKorea」中一名網友就以「蘇伊士運河問題已解決」為標題，po出一張模仿電影《哥吉拉大戰金剛》迷因圖，其中2大主角哥吉拉與金剛分別站在運河兩岸，合力將長達400公尺的長賜號抬起，這名網友還在內文寫道，「拍完電影過來幫忙的金剛和哥吉拉。」

許多網友看了會心一笑，除了轉發到推特也紛紛在文章底下回覆，「攝影機關掉之後都是朋友啦」、「誰先放手，誰就輸」、「電影拍完還趕過來，真的忙死」、「哥吉拉是不是該減肥了」、「哥吉拉下肢力量超強好嗎？」、「身為名人還懂得做志工服務」等有趣留言。

此外，也有韓國網友製作經典卡通人物「哆啦A夢」使用縮小燈，成功救援長賜號的哽圖。然而，日本網友也沒放過這個機會，推特網友除了製作小挖土機的「想像與現實」對比圖之外，還出動知名動畫《新世紀福音戰士》裡的二號機從水中直接將長賜號舉起，獲得超過3萬人按讚、9千人轉發。

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