決鬥後對手首級「卡鹿角」！牠拖100kg屍過冬　要忍到長新角為止

▲蝦夷鹿是日本北海道的稀有動物。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

蝦夷鹿是日本北海道的稀有動物，牠的體型比本州的日本鹿更大，身長約140到180公分，主要棲息在低地和山地森林。在夏秋時期，雄鹿的角會慢慢長大，並在春天掉落，重新长角。日本攝影家金杉惠子2月14日在野付半島拍到了一張有趣的照片，只見照片中的雄鹿，角上卡了另一隻鹿頭，但牠卻毫不在意，自顧自地在樹下吃著雜草。

據《朝日新聞》報導，學者指出，這頭蝦夷鹿應該是在秋天繁殖期的時候，與其他雄鹿以鹿角對撞，導致雙方鹿角卡在了一起，無法分開。成為「連體鹿」後，這頭雄鹿的對手死亡，軀體也腐爛掉落，但因為鹿角仍卡在一起，因此這頭鹿只好頂著對手殘留的頭過冬。

學者判斷，這頭鹿應該是拖著對手上百公斤的屍體度過了一個冬天，但過去也曾發生過鹿角被卡在一起後，兩頭鹿一同衰弱死去的案例，因此學者對其驚人的生命力感到驚訝。學者表示，這可能是因為野付半島的天敵不多、人類也很少，所以鹿才得以生存下去。蝦夷鹿的舊角會在春天掉落，並長出新角，因此這頭鹿恐怕要一直頂著對手的頭，忍耐到那時候為止。

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