長榮貨輪最新救援進度！　蘇伊士運河管理局今晚開記者會說明

▲ 運河管理局公布救援現場照片。（圖／蘇伊士運河管理局臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

長榮海運超大型貨櫃輪長賜號（Ever Given）23日意外擱淺，蘇伊士運河雙向交通堵塞邁入第5天。船東日本正榮汽船公司日前表示，希望最快在今（27日）晚使長賜號脫淺。埃及媒體指出，當地時間27日的救援行動已經重啟，運河管理局稍晚也將公布最新進展。

先前有3名消息人士向《路透社》透露，26日試圖拖曳長賜號的行動宣告失敗，隔天將繼續進行。埃及《金字塔報》（Ahram Online）27日指出，救援行動現已重啟。蘇伊士運河管理局（SCA）主席拉比耶（Osama Rabie）將於當地時間下午2時（台灣時間晚間8時）召開記者會，親自說明進度。

根據《路透社》最新報導，挖泥船截至26日已清除2萬噸泥沙，但入夜後暫停清淤。荷蘭專業疏濬團隊Boskalis執行長伯多斯基當天稍晚向當地電視台說明，目標在週末完成作業，但前提是「一切都必須非常順利」。

伯多斯基進一步說明，長賜號船頭確實卡在沙土中，但船尾並沒有完全埋進沙中，「這是個積極的現象，我們可以試著利用這一點作為槓桿，把它拉出來。400噸級重型拖船將於週末抵達，我們希望利用拖船、挖除船頭的沙土和漲潮，在下週初使長賜號鬆動」，若此計畫不成功，將不得不從船頭卸下約600個貨櫃，以減輕重量，但所需時間勢必大大拉長。

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