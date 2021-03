花69元買海螺啃到147萬「龍珠」！　女激動想哭：能救媽媽了

實習記者陳妙津/綜合報導

泰國貧婦蔻查孔恩(Kodchakorn Tantiwiwatkul)日前以70泰銖(約台幣69元)買海螺準備當晚餐,卻意外在螺中發現一顆「小石頭」,取出一看才發現是顆直徑1.5公分、約6克的罕見美樂珠(Melo Pearl),粗估市值為5.1萬美元(約台幣147.3萬元),剛好能救急支付罹癌母親的醫療費。

Poor Thai woman finds orange Melo pearl which could be worth tens of THOUSANDS of pounds https://t.co/cIUfGJo8rh