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花69元買海螺啃到147萬「龍珠」！　女激動想哭：能救媽媽了

實習記者陳妙津／綜合報導

泰國貧婦蔻查孔恩(Kodchakorn Tantiwiwatkul)日前以70泰銖（約台幣69元）買海螺準備當晚餐，卻意外在螺中發現一顆「小石頭」，取出一看才發現是顆直徑1.5公分、約6克的罕見美樂珠（Melo Pearl），粗估市值為5.1萬美元（約台幣147.3萬元），剛好能救急支付罹癌母親的醫療費。

據英國《每日鏡報》報導，蔻查孔恩表示，1月30日時，她到泰國沙敦府購買海螺，回家料理切片時，發現裡面有個圓形的橙色物體，拿出後才發現是有「龍珠」之稱的美樂珠，她一度擔心若消息曝光，售出店家很可能會來索討，或者被強迫以不合理的價格出售，因此與家人一起保密了3個月，直到現在才準備公開售賣美樂珠，以支付母親的醫療費用。

▲美樂珠,龍珠,Melo Pear。（圖／翻攝自Facebook、YouTube／มลเทียร จันสุข）

▲美樂珠無法透過人工養殖培育，挖掘全靠運氣。（示意圖／翻攝自Facebook／มลเทียร จันสุข）

她表示，「我把珠子給媽媽看了，她說這是美樂珠，非常有價值，我們也從電視上看到一位漁夫也賣了類似珠子。」蔻查孔恩的父親則說，妻子急需超過100萬泰銖(約台幣98.2萬元)治療癌症，現在家中真的很需要錢，「我們等不及了，我老婆在我出車禍後被診斷出患有癌症，這顆美樂珠是我們全家唯一希望。」

美樂珠得名於黃色和黃黑斑點相間的美樂海螺，也是至今仍無法透過人工養殖培育的天然珍珠，主要分佈於東南亞的緬甸、印尼、泰國、柬埔寨、越南等地的海岸，顏色從橙色、棕褐色到棕色都有，又以橙色最具價值，只能憑藉運氣好壞挖掘，依質量而定，每克拉價格從6000美元到1.7萬美元不等，目前僅有約200顆左右存世，幾乎都來自越南阮朝（1802-1945年）的皇室珍藏。

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