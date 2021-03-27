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超諷刺！緬甸軍人節大閱兵誓「保護人民」　同日50人慘死軍警槍口

▲▼緬甸示威。（圖／達志影像／美聯社）

▲緬甸27日鎮壓死亡人數恐達50人。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／編譯

緬甸27日迎接軍人節，軍政府預備首都奈比多舉行閱兵活動，而民眾也不畏軍方「朝頭部開槍」的警告，再度集結上街示威。根據最新消息指出，緬甸安全部隊27日在全國範圍內，已開槍擊斃至少50人，讓緬甸在政變後的死亡數直逼400人。

根據《路透社》報導，緬甸當地新聞台和目擊者指出，安全部隊27日凌晨在仰光德拉區朝警局外的示威群眾開槍，造成至少4人死亡；永盛區（Insein）有3人死亡，包含一名不到21歲的21U足球隊的年輕球員；另外在曼德勒爆發的大小示威中，至少有13人死亡。據了解，截至目前至少有50人在軍人節喪命。

▲▼緬甸武裝部隊總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）在軍人節舉辦閱兵儀式。（圖／路透）

▲▼緬甸武裝部隊總司令敏昂萊在軍人節舉辦閱兵儀式。（圖／路透）

▲▼緬甸武裝部隊總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）在軍人節舉辦閱兵儀式。（圖／路透）

由被罷黜國會議員組成的緬甸聯邦議會代表委員會（CRPH）發言人沙瑟（Sasa）在線上論壇痛批，「今天是軍隊的恥辱日，軍方將領在慶祝軍人節，但他們剛剛殺害了300多名無辜百姓。」

根據緬甸援助政治犯協會（Assistance Association for Political Prisoners）統計，截至26日為止，已有328人遭到軍警殺害，累計3070人遭到逮捕。

▲▼緬甸示威。（圖／達志影像／美聯社）

▲緬甸民眾堅定上街。（圖／達志影像／美聯社）

武裝部隊總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）在主持閱兵儀式後，對外重申了進行大選的承諾，但沒有給出具體時程，「軍方尋求與全國攜手共同捍衛民主，同時尋求保護人民，恢復全國和平。」

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