首次參賽XTERRA就奪冠！　謝昇諺愛上越野三鐵想去國外比

▲冠軍謝昇諺率先衝線奪冠。（圖／XTERRA提供）



記者路皓惟／墾丁報導

台灣「鐵人一哥」謝昇諺首次挑戰越野鐵人三項，憑藉著運動天賦，在27日XTERRA越野三項賽以3小時19分整成績勇奪男子組第1，賽後他直呼實在是太好玩，之後想去國外比賽。

謝昇諺過去主要比三鐵和超馬，越野三項是他頭一次接觸，賽事包括游泳1.5公里、登山車28公里和越野跑11公里。為了這次比賽，他特別向「下坡車神」江勝山討教，雖然接觸登山車才3個月，但他很快就掌握技巧，同時他也為了訓練越野跑技術，跟著朋友連跑帶爬單日攻上合歡北鋒、西峰。

首次參加XTERRA越野賽，謝昇諺整場採取「安全第一」策略，直言奪冠是個意外，「因為這次路線對我來說比較複雜，地形變化多，所以目標不搶快、不要摔傷，穩穩騎，盡力去比，看能力到什麼程度。」

▲謝昇諺挑戰登山車28K。（圖／XTERRA提供）



越野鐵人三項不僅考驗選手的耐力，更考驗技術和意志力，謝昇諺提到，越野跑一開始就是「超硬」的1公里長上坡，一直到公路段才完全發揮路跑實力，在最後1公里油門全開，成功超車越野三項好手江晏慶和許元耕。

越野鐵人三項在台灣越來越多人參與，謝昇諺也早有耳聞，「今年一直很期待這場賽事，一直上網搜尋全世界賽事精華，每個賽事特色都不一樣、都很有趣，之後也很想去國外玩一下越野三鐵。」

先前謝昇諺因為阿基里斯腱傷勢，錯過全運會選拔，目前傷勢已經恢復，下個月他將挑戰CT226超鐵，他表示，參加越野鐵人三項對下場比賽有幫助，目標刷新個人最佳成績。

▲冠軍謝昇諺進終點與粉絲擊掌。（圖／XTERRA提供）



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