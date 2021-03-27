美國將協助長賜號脫淺…拜登首度回應了！　「海軍專家」準備就緒

▲美國總統拜登。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

長榮海運長賜號（Ever Given）貨輪擱淺在蘇伊士運河已長達4天，美國26日表示願意向埃及政府提供協助，總統拜登也指出，「我們擁有大多數國家沒有的設備和能力，我們正在看能提供什麼幫助。」據了解，目前美國海軍準備派疏濬專家前往該處。

根據《衛報》報導，拜登（Joe Biden）26日在德拉瓦州向媒體表示，美方正在密切觀察蘇伊士運河的通行狀況，「我們擁有大多數國家沒有的設備和能力，我們正在看能提供什麼幫助。」據匿名消息來源指出，美國海軍正準備在27日派出疏濬專家小組前往運河，目前還在等待埃及當局批准。

▲蘇伊士運河管理局公布救援現場照片。（圖／蘇伊士運河管理局臉書）



白宮發言人莎琪（Jen Psaki）在例行記者會上表示，蘇伊士運河是石油雙向運輸的關鍵路線，美方確實看到此一事件對能源市場的一些潛在影響，目前正密切觀察情勢發展，同時向埃及政府表達願意提供協助，讓運河重新開放，「美國正與埃及進行磋商，對話仍在進行。」

蘇伊士運河管理局（SCA）26日發布聲明指出，他們正在努力，協助擱淺的貨輪脫困，SCA非常重視美國的貢獻，並期待與之合作。SCA在聲明中也對美國與各方所提供的援助表示「衷心感謝」。

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