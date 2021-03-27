　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美國將協助長賜號脫淺…拜登首度回應了！　「海軍專家」準備就緒

▲▼美國總統拜登。（圖／路透）

▲美國總統拜登。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

長榮海運長賜號（Ever Given）貨輪擱淺在蘇伊士運河已長達4天，美國26日表示願意向埃及政府提供協助，總統拜登也指出，「我們擁有大多數國家沒有的設備和能力，我們正在看能提供什麼幫助。」據了解，目前美國海軍準備派疏濬專家前往該處。

根據《衛報》報導，拜登（Joe Biden）26日在德拉瓦州向媒體表示，美方正在密切觀察蘇伊士運河的通行狀況，「我們擁有大多數國家沒有的設備和能力，我們正在看能提供什麼幫助。」據匿名消息來源指出，美國海軍正準備在27日派出疏濬專家小組前往運河，目前還在等待埃及當局批准。

▲▼長榮貨輪長賜號擱淺，蘇伊士運河管理局公布救援現場照片。（圖／蘇伊士運河管理局臉書）

▲蘇伊士運河管理局公布救援現場照片。（圖／蘇伊士運河管理局臉書）

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）在例行記者會上表示，蘇伊士運河是石油雙向運輸的關鍵路線，美方確實看到此一事件對能源市場的一些潛在影響，目前正密切觀察情勢發展，同時向埃及政府表達願意提供協助，讓運河重新開放，「美國正與埃及進行磋商，對話仍在進行。」

蘇伊士運河管理局（SCA）26日發布聲明指出，他們正在努力，協助擱淺的貨輪脫困，SCA非常重視美國的貢獻，並期待與之合作。SCA在聲明中也對美國與各方所提供的援助表示「衷心感謝」。

▲▼長榮貨輪擱淺（圖／陳昱璇製）

►咖啡、衛生紙原料全被卡！長榮貨輪害物流打結　專家曝「4月更糟」
►長榮貨輪最新「救援影片」曝！挖泥船強力吸淤　9艘拖船夜間上陣
►非洲「海盜肆虐」貨輪不敢改道！　航運業者求海軍護衛

Podcast《宇宙人外信》中英日韓四聲道聊時事 

►不用上國外網站就買得到！　FENTY BEAUTY蕾哈娜發燒彩妝只要799元

►更多「大排長榮」系列報導

ET快訊
衣服都Adidas贊助！陸綜急加工　59藝人出場全打碼
日月潭水底世界曝光！　陳年垃圾怵目驚心
人妻借錢被逼「性服務付利息」　還93次丈夫得知崩潰

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美前CDC主任打臉「蝙蝠感染論」　認定病毒從中國實驗室外洩

超諷刺！緬甸軍人節大閱兵誓「保護人民」　同日50人慘死軍警槍口

長賜號天價賠償「船東負責」！日網友集體崩潰：台灣最壞

嘴塞馬桶刷、逼吞洗衣精！小6女童慘遭恐怖霸凌　加害人僅停學5天

拜登重砲譴責飛彈試射　北韓高官：侵犯自衛權視同挑釁

日本首例！埼玉縣通過「手扶梯禁止行走」條例　導正靠邊站習慣

二手網曾4萬元賣出！特斯拉再推「閃電空酒瓶」陸網開價3400

12歲女童體重突飆升…竟是卵巢長「60cm腫瘤」　家人以為只是變胖

如生物炸彈！長榮貨輪塞住「20艘牲畜船」…動物恐斷水斷糧死艙內

美國將協助長賜號脫淺…拜登首度回應了！　「海軍專家」準備就緒

限速50！2騎士狂飆直接「雙殺」　網：相機牌+路旁停警車=送分題

保育類「東方蜂鷹」攻擊虎頭蜂窩 聲東擊西引開守衛蜂...成功開吃

侯佩岑母女大吵..林月雲動怒：說完了沒？　「不能想像妳去天堂」哭求她健檢

高興就癲癇失憶！每天發作35次　伴侶不敢開口求婚：怕她忘記我

網傳南港山中有「恐龍低鳴聲！」　她播放影片起雞皮：聽過3次了

錢薇娟曝《全明星運動會》藍隊3金主！　大讚小春暖舉…再吐槽「講話好慢」ＸＤ

上阿婆灣險遭「幹譙阿嬤媳婦」擊落　重機女知情後籲：別造成他人困擾

九成男生做不到？實測網路流言 兩性PK戰女性大成功在旁笑翻

夫盼落跑的「憤怒鳥新娘」回家　她用口紅塗衛生棉裝月經拒行房

張鈞甯瘦了！哀嘆：有不得已的苦衷...　讚陳意涵兒子爆炸可愛想生了？「想也沒用」

美前CDC主任打臉「蝙蝠感染論」　認定病毒從中國實驗室外洩

超諷刺！緬甸軍人節大閱兵誓「保護人民」　同日50人慘死軍警槍口

長賜號天價賠償「船東負責」！日網友集體崩潰：台灣最壞

嘴塞馬桶刷、逼吞洗衣精！小6女童慘遭恐怖霸凌　加害人僅停學5天

拜登重砲譴責飛彈試射　北韓高官：侵犯自衛權視同挑釁

日本首例！埼玉縣通過「手扶梯禁止行走」條例　導正靠邊站習慣

二手網曾4萬元賣出！特斯拉再推「閃電空酒瓶」陸網開價3400

12歲女童體重突飆升…竟是卵巢長「60cm腫瘤」　家人以為只是變胖

如生物炸彈！長榮貨輪塞住「20艘牲畜船」…動物恐斷水斷糧死艙內

美國將協助長賜號脫淺…拜登首度回應了！　「海軍專家」準備就緒

容易跟舊情人「勾勾纏」3大星座！巨蟹心太軟、Top1選擇障礙專業戶

王威晨滿壘敲安！兄弟2比1領先統一獅

比人還多！士林夜市走100公尺「50個人孔蓋」　網笑：裝置藝術

吳怡農談新疆棉：國民黨若覺得中國做得不錯　可以跟大家交代一下

瓶裝茶也很講究！南投茶廠「製茶流程」大公開　好茶全靠「3關鍵」

劉基鴻生涯首轟出爐！超前2分砲　2局味全4比2富邦

左投飛利士僅隨隊一軍　同時解鎖2條件才亮相

場上吵、賽後和　攻城獅為田壘辦退休致敬儀式

台電大坑步道千人淨山　推廣申辦電子帳單做環保：減免電費10元

F-5E戰機新型座椅更換前　空軍先加強彈射跳傘演練

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

國際熱門新聞

莫斯科地鐵驚見「時空旅人」

美國看不下去了！　白宮願意幫助「長榮脫困」蘇伊士運河

無印良品挺新疆棉股價大跌　市值蒸發229億

清秀直播主21歲喝醉被奪初夜　曾為夜店男墮胎

變態少年闖屋性侵直播！破壞家具求抖內

女地鐵醉倒　慘遭鼠「撿屍」狂鑽

咖啡衛生紙原料全被卡！專家曝：4月更糟

男偷女大生按摩棒！半年後再訪變2支

小鮮肉退流行！單身更愛大叔性伴侶

美國看不下去了！派海軍專家出手救援

長榮貨輪「最新衛星照」曝光！小拖船圍繞

A片鹹濕拍攝過程大公開！導演親曝真相

騎士油門一拜鑽過車縫　一回眸下秒被卡車輾斃

長賜輪航跡曝光　擱淺前還在畫鵰

更多熱門

相關新聞

綁匪載女狂飆4hrs「尿急男大生」救她一命

綁匪載女狂飆4hrs「尿急男大生」救她一命

美國伊利諾州37歲男子戈斯奈爾（Kyle Gosnell）於23日開車綁架一名女性，在94號州際公路上狂飆超過4小時，並跨越了200英里（約321.8公里）來到田納西州，途中意外讓一名男大生搭便車，被害女子偷偷向他發出求救訊號，機警的男大生趁機報警，才得以逮住綁匪。

快訊／長榮「長雅輪」煙囪被撞歪　慘卡台北港

快訊／長榮「長雅輪」煙囪被撞歪　慘卡台北港

她鬍子狂長！堅持做自己「讓毛亂竄」

她鬍子狂長！堅持做自己「讓毛亂竄」

美維吉尼亞州海灘槍擊　至少2死

美維吉尼亞州海灘槍擊　至少2死

長榮陸上也堵！陸網瘋傳：高速公路「大排長榮」

長榮陸上也堵！陸網瘋傳：高速公路「大排長榮」

關鍵字：

長賜號蘇伊士運河長榮長榮海運美國拜登北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

莫斯科地鐵驚見「時空旅人」

20歲嫩妻每夜激戰公公！「精心佈局7年」陰謀被挖

美國看不下去了！　白宮願意幫助「長榮脫困」蘇伊士運河

周揚青被抓包「陪羅志祥減肥」！

2.7克「粉嫩阿牛」撐1天當小天使

台灣不親中最紅的藝人是誰？PTT狂點名「這個女巨星」

新船歪沈影片曝光！旗津港下水「往左急傾」

鳳梨被女網友嗆「台客」

LINE預告終止「號碼登入」！須盡快轉移帳號

清明節「嬰兒車變重」　爸：先生哪位

好市多停車場被塞爆　硬起反擊了

無印良品挺新疆棉股價大跌　市值蒸發229億

陳奕迅挺新疆棉解約　老婆IG滿滿Nike被灌爆

宋智孝甜勾金鍾國「我男朋友」！

抵制新疆棉花！「LV」成下一目標　陸網急護航

更多

最夯影音

更多
限速50！2騎士狂飆直接「雙殺」　網：相機牌+路旁停警車=送分題

限速50！2騎士狂飆直接「雙殺」　網：相機牌+路旁停警車=送分題
保育類「東方蜂鷹」攻擊虎頭蜂窩 聲東擊西引開守衛蜂...成功開吃

保育類「東方蜂鷹」攻擊虎頭蜂窩 聲東擊西引開守衛蜂...成功開吃

侯佩岑母女大吵..林月雲動怒：說完了沒？　「不能想像妳去天堂」哭求她健檢

侯佩岑母女大吵..林月雲動怒：說完了沒？　「不能想像妳去天堂」哭求她健檢

高興就癲癇失憶！每天發作35次　伴侶不敢開口求婚：怕她忘記我

高興就癲癇失憶！每天發作35次　伴侶不敢開口求婚：怕她忘記我

網傳南港山中有「恐龍低鳴聲！」　她播放影片起雞皮：聽過3次了

網傳南港山中有「恐龍低鳴聲！」　她播放影片起雞皮：聽過3次了

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面