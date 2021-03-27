　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美前CDC主任打臉「蝙蝠感染論」　認定病毒從中國實驗室外洩

▲▼雷菲爾認為，新冠疫情爆發的源頭與中國脫不了關係。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷德菲爾德認為，新冠疫情爆發的源頭與中國脫不了關係。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

新冠肺炎至今已在全球奪走超過1億人的性命，但人類至今仍未能了解其起源為何。CNN最近採訪了美國6位醫學專家，他們都認為疫情爆發的源頭與中國脫不了關係，美國疾病管制暨預防中心（CDC）前主任雷德菲爾德（Robert Redfield）更直言，病毒從武漢P4實驗室外洩的可能性很高。

據CNN報導，雷德菲爾德表示，從證據看來，新冠肺炎早在2019年9月或10月就已在武漢爆發，並在隨後的幾個月擴散至中國各省，甚至全世界，直到2019年12月31日，美國政府和WHO才被正式告知，「武漢出現了不明肺炎的群聚患者」，讓世界各國白白錯過了防疫黃金時期。

雷德菲爾德也表示，儘管中國政府一再表明，新冠病毒的源頭來自於華南海鮮市場，但證據表明，事實並非如此，因為中國疾病預防控制中心主任高福發現，許多不曾到過華南海鮮市場的人也感染了新冠肺炎，可見這個海鮮市場並非唯一的疫情發源地。

雷德菲爾德認為，「影響我們在這場大流行中取得成功的關鍵因素之一，就是中國不允許外國醫學團隊入境。」美國總統拜登的首席醫療顧問佛奇（Anthony Fauci）對此也十分認同，他表示，「如果我們一早就能進入武漢，並與當地科學家對話，我們會更早發現，這是一種無症狀的傳染病，而且傳播速度極快，也非常致命。」

 ▲▼美國首席傳染病專家、國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長佛奇（ANthiny Fauci）。（圖／路透）

▲佛奇也認同，中國不允許外國醫學團隊入境，讓全世界無法掌握疫情的全面消息。（圖／路透）

CNN稱，如果美國調查人員提前被獲准進入中國的話，那他們就有辦法找到病毒的起源。這不是為了揪出誰是罪魁禍首，而是因為全世界的科學家和公衛專家都有必要阻止未來的流行病。目前，中國政府的官方說法是，新冠病毒是從蝙蝠身上直接傳染給人類的，但雷德菲爾德完全無法認同。

他指出，「普遍來說，當病原體傳染給人類後，它們需要經過一段時間才能變得有效，但新冠病毒從蝙蝠傳染給人後，就立刻成為人類史上最具傳染力的病毒之一，這不符合生物學。」他認為，這場大流行的源頭來自於中國實驗室外洩。然而外界認為，這個說法具有爭議，也充滿了政治色彩。世界衛生組織（WHO）此前曾表示，這種說法「毫無可能」，且目前也未有明確證據。

►更多「大排長榮」系列報導

►Podcast《宇宙人外信》中英日韓四聲道聊時事

►不用上國外網站就買得到！　FENTY BEAUTY蕾哈娜發燒彩妝只要799元

 
ET快訊
新竹火車站驚現「死亡變態」　緊逼少女給初夜：不從就拉陪葬
黃鐙輝道歉了！公主抱女星「手直接抓胸部」　節目刪畫面反被罵爆
長賜號天價賠償「船東負責」！日網友集體崩潰：台灣最壞

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

花69元買海螺啃到147萬「龍珠」！　女激動想哭：能救媽媽了

長榮貨輪卡死！竟讓「好萊塢2巨星」世紀合解　網笑：下戲後是朋友

快訊／緬甸仰光「美國文化中心」發生槍擊　美駐緬大使館回應了

決鬥後對手首級「卡鹿角」！牠拖100kg屍過冬　要忍到長新角為止

長榮貨輪最新救援進度！　蘇伊士運河管理局今晚開記者會說明

刺殺3母女後伴屍自殘！「前男友」變態跟蹤多日...女喊分手引殺機

美前CDC主任打臉「蝙蝠感染論」　認定病毒從中國實驗室外洩

超諷刺！緬甸軍人節大閱兵誓「保護人民」　同日50人慘死軍警槍口

長賜號天價賠償「船東負責」！日網友集體崩潰：台灣最壞

嘴塞馬桶刷、逼吞洗衣精！小6女童慘遭恐怖霸凌　加害人僅停學5天

保育類「東方蜂鷹」攻擊虎頭蜂窩 聲東擊西引開守衛蜂...成功開吃

限速50！2騎士狂飆直接「雙殺」　網：相機牌+路旁停警車=送分題

侯佩岑母女大吵..林月雲動怒：說完了沒？　「不能想像妳去天堂」哭求她健檢

高興就癲癇失憶！每天發作35次　伴侶不敢開口求婚：怕她忘記我

網傳南港山中有「恐龍低鳴聲！」　她播放影片起雞皮：聽過3次了

錢薇娟曝《全明星運動會》藍隊3金主！　大讚小春暖舉…再吐槽「講話好慢」ＸＤ

上阿婆灣險遭「幹譙阿嬤媳婦」擊落　重機女知情後籲：別造成他人困擾

九成男生做不到？實測網路流言 兩性PK戰女性大成功在旁笑翻

夫盼落跑的「憤怒鳥新娘」回家　她用口紅塗衛生棉裝月經拒行房

張鈞甯瘦了！哀嘆：有不得已的苦衷...　讚陳意涵兒子爆炸可愛想生了？「想也沒用」

花69元買海螺啃到147萬「龍珠」！　女激動想哭：能救媽媽了

長榮貨輪卡死！竟讓「好萊塢2巨星」世紀合解　網笑：下戲後是朋友

快訊／緬甸仰光「美國文化中心」發生槍擊　美駐緬大使館回應了

決鬥後對手首級「卡鹿角」！牠拖100kg屍過冬　要忍到長新角為止

長榮貨輪最新救援進度！　蘇伊士運河管理局今晚開記者會說明

刺殺3母女後伴屍自殘！「前男友」變態跟蹤多日...女喊分手引殺機

美前CDC主任打臉「蝙蝠感染論」　認定病毒從中國實驗室外洩

超諷刺！緬甸軍人節大閱兵誓「保護人民」　同日50人慘死軍警槍口

長賜號天價賠償「船東負責」！日網友集體崩潰：台灣最壞

嘴塞馬桶刷、逼吞洗衣精！小6女童慘遭恐怖霸凌　加害人僅停學5天

台61線半聯結車淤泥沿路狂灑　路過車輛打滑連環撞還翻肚

桃園2021英語大PK　各校396高手參戰...各組冠軍出爐！

追求民主自由反對獨裁！朱立倫凝聚親美：不怕得罪北京

龍隊失誤少！葉總不敢舒服：年輕人看著吧　曾傳昇坦言有挑戰

長痣要小心！她嘴唇→喉嚨「冒詭異黑點」　醫一切片嘆：是大腸癌

「千年一遇美少女」童年照曝光！　吃冰甜笑超萌…粉融化：卡哇伊

鄭凱文相隔1353天單場再飆7K！兄弟5局7比2領先

桃園「龍潭區體育會」很迷彩　湯蕙禎：愛運動挺國防！

放棄空姐夢…啦啦隊妹「撞臉高嘉瑜」！網瘋喊：真有像　本人IG曝

眼見為憑！古早洗手台「有後背包」　因這原因每個人自動節水

辦28人性愛趴直擊女友戰6男　男友：給她難忘的20歲生日

國際熱門新聞

莫斯科地鐵驚見「時空旅人」

美國看不下去了！　白宮願意幫助「長榮脫困」蘇伊士運河

無印良品挺新疆棉股價大跌　市值蒸發229億

變態少年闖屋性侵直播！破壞家具求抖內

清秀直播主21歲喝醉被奪初夜　曾為夜店男墮胎

女地鐵醉倒　慘遭鼠「撿屍」狂鑽

咖啡衛生紙原料全被卡！專家曝：4月更糟

A片鹹濕拍攝過程大公開！導演親曝真相

男偷女大生按摩棒！半年後再訪變2支

長賜號天價賠償「船東負責」日網崩潰

小鮮肉退流行！單身更愛大叔性伴侶

美國看不下去了！派海軍專家出手救援

長榮貨輪「最新衛星照」曝光！小拖船圍繞

騎士油門一拜鑽過車縫　一回眸下秒被卡車輾斃

更多熱門

相關新聞

比人還多！士林夜市走100公尺「50個人孔蓋」

比人還多！士林夜市走100公尺「50個人孔蓋」

台北士林夜市曾是遊客必訪的觀光聖地之一，不過近年在疫情衝擊及負面消息頻傳下，人潮絡繹不絕的盛況已不復見，街道上十分冷清。不過日前就有民眾發現，士林夜市裡的大北路地面上，竟然有超多人孔蓋，數量多到「100公尺內大約有50個」，引發熱烈討論。

美協助長賜號脫淺　拜登首度回應

美協助長賜號脫淺　拜登首度回應

綁匪載女狂飆4hrs「尿急男大生」救她一命

綁匪載女狂飆4hrs「尿急男大生」救她一命

駐俄代表處新增1人確診　領務服務採「預約制」

駐俄代表處新增1人確診　領務服務採「預約制」

她鬍子狂長！堅持做自己「讓毛亂竄」

她鬍子狂長！堅持做自己「讓毛亂竄」

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19世界疫情美國北美要聞佛奇雷德菲爾德

讀者迴響

熱門新聞

莫斯科地鐵驚見「時空旅人」

20歲嫩妻每夜激戰公公！「精心佈局7年」陰謀被挖

美國看不下去了！　白宮願意幫助「長榮脫困」蘇伊士運河

周揚青被抓包「陪羅志祥減肥」！

2.7克「粉嫩阿牛」撐1天當小天使

新船歪沈影片曝光！旗津港下水「往左急傾」

台灣不親中最紅的藝人是誰？PTT狂點名「這個女巨星」

LINE預告終止「號碼登入」！須盡快轉移帳號

鳳梨被女網友嗆「台客」

清明節「嬰兒車變重」　爸：先生哪位

好市多停車場被塞爆　硬起反擊了

無印良品挺新疆棉股價大跌　市值蒸發229億

抵制新疆棉花！「LV」成下一目標　陸網急護航

陳奕迅挺新疆棉解約　老婆IG滿滿Nike被灌爆

宋智孝甜勾金鍾國「我男朋友」！

更多

最夯影音

更多
保育類「東方蜂鷹」攻擊虎頭蜂窩 聲東擊西引開守衛蜂...成功開吃

保育類「東方蜂鷹」攻擊虎頭蜂窩 聲東擊西引開守衛蜂...成功開吃
限速50！2騎士狂飆直接「雙殺」　網：相機牌+路旁停警車=送分題

限速50！2騎士狂飆直接「雙殺」　網：相機牌+路旁停警車=送分題

侯佩岑母女大吵..林月雲動怒：說完了沒？　「不能想像妳去天堂」哭求她健檢

侯佩岑母女大吵..林月雲動怒：說完了沒？　「不能想像妳去天堂」哭求她健檢

高興就癲癇失憶！每天發作35次　伴侶不敢開口求婚：怕她忘記我

高興就癲癇失憶！每天發作35次　伴侶不敢開口求婚：怕她忘記我

網傳南港山中有「恐龍低鳴聲！」　她播放影片起雞皮：聽過3次了

網傳南港山中有「恐龍低鳴聲！」　她播放影片起雞皮：聽過3次了

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面