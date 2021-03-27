美前CDC主任打臉「蝙蝠感染論」　認定病毒從中國實驗室外洩

▲雷德菲爾德認為，新冠疫情爆發的源頭與中國脫不了關係。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

新冠肺炎至今已在全球奪走超過1億人的性命，但人類至今仍未能了解其起源為何。CNN最近採訪了美國6位醫學專家，他們都認為疫情爆發的源頭與中國脫不了關係，美國疾病管制暨預防中心（CDC）前主任雷德菲爾德（Robert Redfield）更直言，病毒從武漢P4實驗室外洩的可能性很高。

Our latest documentary is an autopsy of the pandemic - thus far. Tough to watch, but important. We meticulously dissect and discuss how the US became home to the worst Covid-19 outbreak on the planet -- including how it all started.https://t.co/HLoXoXoL50 — Dr. Sanjay Gupta (@drsanjaygupta) March 26, 2021

據CNN報導，雷德菲爾德表示，從證據看來，新冠肺炎早在2019年9月或10月就已在武漢爆發，並在隨後的幾個月擴散至中國各省，甚至全世界，直到2019年12月31日，美國政府和WHO才被正式告知，「武漢出現了不明肺炎的群聚患者」，讓世界各國白白錯過了防疫黃金時期。

雷德菲爾德也表示，儘管中國政府一再表明，新冠病毒的源頭來自於華南海鮮市場，但證據表明，事實並非如此，因為中國疾病預防控制中心主任高福發現，許多不曾到過華南海鮮市場的人也感染了新冠肺炎，可見這個海鮮市場並非唯一的疫情發源地。

Former CDC director believes #COVID19 came from lab in Wuhan, China. https://t.co/SL7ORSLJwm — Cannabis Saves The World (@DC420LA) March 26, 2021

雷德菲爾德認為，「影響我們在這場大流行中取得成功的關鍵因素之一，就是中國不允許外國醫學團隊入境。」美國總統拜登的首席醫療顧問佛奇（Anthony Fauci）對此也十分認同，他表示，「如果我們一早就能進入武漢，並與當地科學家對話，我們會更早發現，這是一種無症狀的傳染病，而且傳播速度極快，也非常致命。」

▲佛奇也認同，中國不允許外國醫學團隊入境，讓全世界無法掌握疫情的全面消息。（圖／路透）

CNN稱，如果美國調查人員提前被獲准進入中國的話，那他們就有辦法找到病毒的起源。這不是為了揪出誰是罪魁禍首，而是因為全世界的科學家和公衛專家都有必要阻止未來的流行病。目前，中國政府的官方說法是，新冠病毒是從蝙蝠身上直接傳染給人類的，但雷德菲爾德完全無法認同。

他指出，「普遍來說，當病原體傳染給人類後，它們需要經過一段時間才能變得有效，但新冠病毒從蝙蝠傳染給人後，就立刻成為人類史上最具傳染力的病毒之一，這不符合生物學。」他認為，這場大流行的源頭來自於中國實驗室外洩。然而外界認為，這個說法具有爭議，也充滿了政治色彩。世界衛生組織（WHO）此前曾表示，這種說法「毫無可能」，且目前也未有明確證據。

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