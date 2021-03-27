農心集團創辦人逝世！熱銷「辛拉麵」命名真相曝　非來自超辣口味

▲韓國辛拉麵。（圖／翻攝自農心集團官網）



記者張方瑀／綜合報導

韓國農心集團創辦人辛春浩27日於首爾病逝，享耆壽90歲。農心集團最熱銷的泡麵非以「超辛辣」聞名的辛拉麵莫屬，更有韓國「拉麵王」的稱呼；事實上許多人都以為，辛拉麵品名是以其火辣口為來取，但真實原因並非如此。

辛春浩在1965年9月18日創立農心集團，旗下多款泡麵熱銷全球，其中最受歡迎的就是以「超辛辣」聞名的辛拉麵。許多人可能會以為，辛拉麵的名字是出自於其火辣的口味，但實際上是以創辦人辛春浩的姓氏來命名，所以辛拉麵剛上市時，在韓國又有「頭家拉麵」的稱呼。

據了解，辛拉麵在研發階段時，員工試吃後一度認為口味太過辛辣，可能會不利於銷售，但辛春浩獨排眾議，堅持以獨特的辣味上市。辛春浩對於泡麵研發親力親為，幾乎所有辛拉麵生產、包裝，到後續的宣傳都是由他親自操刀。

除此之外，有「命名高手」稱號的辛春浩也親自替安城湯麵、浣熊麵、炸醬義大利麵等熱銷商品取名。目前農心集團由辛春浩長子、農心副會長辛東原接掌，預估集團市值超過2兆韓元。

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