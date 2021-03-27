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27歲女鬍子狂長！網友私訊罵噁心　她堅持做自己「讓毛亂竄」

▲▼長鬍子的女孩Klyde Warren。（圖／翻攝自Facebook／Klyde Warren）

▲沃倫在15歲的時候突然長出了鬍子，而她長鬍子的原因至今未明。（圖／翻攝自Facebook／Klyde Warren）

記者葉睿涵／綜合報導

美國內布拉斯加州的27歲女子沃倫（Klyde Warren）下巴長有毛髮濃密的鬍子，儘管與多數女性不同的面部特徵，為她帶來了不少困擾，甚至還影響了她的感情生活，但沃倫還是非常喜歡自己的鬍子，並打算一直留著它。

Posted by Klyde Warren on Thursday, August 23, 2018

綜合《太陽報》與《每日郵報》報導，在沃倫15歲的時候，她的下巴不知何故，突然長出了許多鬍子。這些鬍子為她帶來了不少困擾，每當沃倫走在路上時，總會有人盯著她的鬍子看，甚至還有人在交友軟體Tinder上傳一些相當惡毒的訊息給她，認為她「十分噁心」。

Posted by Klyde Warren on Saturday, March 31, 2018

儘管如此，沃倫還是十分喜歡她的鬍子，並且打算一直留著它。沃倫表示，「我已經學會要好好地愛自己的身體，所以別人的批評完全打擊不了我。」與多數女性不同的面部特徵也影響了沃倫的感情生活，不過她卻認為，這是她的個人象徵，因此決心要找一個像她一樣愛她的鬍子的伴侶，「和我約會的一些人很喜歡我的鬍子，我前男友就非常支持我，也很喜歡我的鬍子」。

Posted by Klyde Warren on Friday, July 6, 2018

沃倫也指出，她的媽媽並不喜歡女兒留鬍子，經常希望沃倫可以將鬍子剃光，不過沃倫毫不在意，「而且這些鬍子很容易照顧，你只需要偶爾修剪一下，每天洗一次就可以了」。

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